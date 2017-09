Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123846

Crecimiento, pero con poco empleo

El tipo de cambio, en tanto, pasaría de un promedio de $16,70 este año a $19,30 en 2018, lo cual representa una depreciación de 15,6%.

La economía argentina se encamina a crecer dos años seguidos, algo que no había sucedido en el último lustro, mientras el gran desafío en el horizonte es consolidar una baja de la inflación y crear empleo en forma más acelerada, según surge de un informe de un banco público.

La semana que pasó el Poder Ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2018, que incluye una reducción del déficit fiscal, reafirmando la estrategia de gradual recuperación del equilibrio de las cuentas públicas, algo que ayudaría a consolidar un escenario de mayor previsibilidad y estabilidad, con una economía que continuará expandiéndose junto con una inflación en baja y tranquilidad cambiaria. “La pauta macroeconómica más saliente del escenario previsto en el Presupuesto viene dada por una economía que profundizará la expansión verificada este año, con una proyección de crecimiento del PBI de 3,5%, tras una suba de 3% en 2017”, señala el estudio. De esta forma, por primera vez en un lustro el Producto Bruto crecería dos años seguidos, concluyendo con el estancamiento que afecta a la Argentina desde 2011. La consolidación de la expansión vendría de la mano de un importante avance de la inversión (+12%), junto con un alza del consumo privado del 3,3%, mientras que el consumo público se moderaría expandiéndose sólo 1,3%.En paralelo, impulsadas por el avance de la actividad agregada, las importaciones seguirían creciendo a un ritmo más acelerado que las exportaciones, aunque estas últimas también se verían beneficiadas por la recuperación de la economía brasileña que ya muestra signos de mejora. El escenario planteado para el año próximo considera también una profundización del proceso de desinflación, junto con una depreciación moderada del peso. En lo que respecta a la evolución de los precios, el Presupuesto se ciñe a las metas que plantea el BCRA (10%, +-2% en 2018), proyectando una inflación promedio de 15,7% para el año próximo. En este punto, las proyecciones volcadas en el proyecto de ley se muestran “algo más positivas que lo estimado por el consenso de los analistas, aunque lo más relevante es que en ambos casos se prevé un descenso de la inflación hasta niveles no observados desde 2006”, señala el estudio. El tipo de cambio, en tanto, pasaría de un promedio de $16,70 este año a $19,30 en 2018, lo cual representa una depreciación de 15,6%. “En función del comportamiento esperado de la inflación, lo anterior daría lugar a un tipo de cambio real que no presentaría grandes cambios respecto a este año”, indicó. En materia fiscal, el proyecto de presupuesto considera un leve descenso de la recaudación medida en términos del Producto, que pasaría de 24,9% a 24,6%, aunque esto se debe a los recursos extraordinarios que aportó el Régimen de Sinceramiento Fiscal, que sumaron este año 0,4 puntos del PIB. En un escenario de expansión económica, el principal impulso a la recaudación provendría de los tributos vinculados al nivel de actividad, como el IVA (que crecería 20,5%) y el impuesto a los débitos y créditos (+18,9%). Paralelamente, las contribuciones a la seguridad social aumentarían 22,2%, por la recuperación del empleo y un menor nivel de informalidad. Sin embargo, el debate en el Congreso tendrá un elemento clave, que no va de la mano con la economía. La política estará presente, en un tiempo en el que el oficialismo buscará instalar la reelección en la agenda nacional.s