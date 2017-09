Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123850

ALTAMENTE TÓXICO

Nena envenenada: Autopsia confirmó que consumió Furadán en la mandarina fatal

El Furadán o Carbofurano fue utilizado en las frutas que consumieron los niños, y que aparejó la muerte de la nña Rocío en Mburucuyá. Es un veneno utilizado para control de plagas y pájaros. Es altamente tóxico para humanos. Sólo 1 ml puede matar a una persona.

Así lo informo el fiscal de Instrucción de Saladas, Osvaldo Ojeda, que investiga la muerte de una niña luego de comer una mandarina en un campo de Mburucuyá.

El doctor Osvaldo Ojeda, fiscal de Instrucción de Saladas, que actúa en la causa de la niña muerta por ingerir una mandarina envenenada, confirmó que la autopsia reveló que en el cuerpo de la menor se encontró rastros de un agrotóxico denominado Furadan, que está prohibido su uso en el país, que se usa inyentándolo, no por fumigación. Expresó que analizan la posibilidad de que la mandarina haya caído en el camino cuando las mandarinas eran llevadas a otra quinta. Además, indicó que no declaró el propietario del lugar y que no hay imputados, que sólo declararon trabajadores como testigos.



“Realizamos allanamientos en el predio donde supuestamente la nena encontró la mandarina, que pela e ingiere junto a su sobrino un nene de 11 años, él vomita y queda resentido, pero la niña lo que consume fue falta por su cantidad. En la autopsia salió que tenía restos de mandarina y un químico que se conoce como Furadan” expresó.



“La autopsia nos reveló eso, en el análisis de laboratorio puntualmente” detalló.



“En el allanamiento se secuestra un canasto, donde había entre 1º2 a 15 mandarinas, y todas fueron enviadas al laboratorio de la Policía, del INTA, y del cuerpo médico forense del poder judicial” expuso.



“Los resultados de las mandarinas todavía no lo tengo” dijo.



“Parece que es un agrotóxico usado para determinar el exceso de aves en determinados vegetales. Tengo que determinar quién en el que dio la orden de aplicar este agrotóxico. Ya se tomaron testimonios, y vamos seguir con otro tipo de testimonios” manifestó.



Declaró el propietario



“No, no está en el país, está fuera por cuestiones laborales, sería citado a declarar” señaló.



Imputados



“Todavía no, de los testimonios determinamos que había un grupo de mandarinas que se mandaron a peritar y son del grupo de las que teóricamente sale la mandarina que dio muerte a la niña” mantuvo.



“Todos los trabajadores declararon, como testigos” mencionó.



Eran llevadas a otra quinta



“Así es, exactamente, por un par de testimonios se determinó la existencia de la otra quinta que cultiva arándanos, y estas mandarinas eran usadas para erradicar las aves” afirmó.



Responsable



“En eso estamos” expresó.



La mandarina cayó siendo llevada a la otra quinta



“Así es, además esas mandarinas fueron sacadas adrede y llevadas desde la quinta hacia la otra quinta de arándanos, se inyecta este producto y luego se las lleva. No fueron fumigadas” explicó.



“El uso de este producto está prohibido en Argentina, por el grado de toxicidad que tiene” remarcó el fiscal Ojeda. (Radio Dos)

Qué es es el Furadán

El carbofurano es uno de los pesticidas de carbamato más tóxicos. Se comercializa mediante la marca registrada Furadan, por FMC Corporation y Curater, entre otras. Es usado para el control de plagas de insectos en una abundante variedad de cultivos, que incluyen patata, maíz y soja. Es un insecticida sistémico, lo que significa que la planta lo absorbe mediante las raíces, y que desde allí la planta lo distribuye al resto de sus órganos (principalmente vasos, tallos y hojas; no sus frutos)[cita requerida], donde se alcanzan las mayores concentraciones del insecticida. Carbofurano también tiene una actividad de contacto contra las plagas.

El carbofurano es también conocido por ser altamente tóxico para las aves. En su forma granular, un solo grano matará a un pájaro. Las aves suelen comer los granos de los numerosos plaguicidas, confundiéndolos con las semillas, y luego mueren al poco tiempo.

El carbofurano tiene una de las más altas toxicidades agudas para los seres humanos de cualquier insecticida ampliamente usado en cultivos de campo (solamente aldicarb y paratión son más tóxicos). Un cuarto de cucharadita (1 ml) puede ser fatal. La mayoría del carbofurano es aplicado por aplicadores comerciales que utilizan sistemas cerrados con los controles diseñados para que no haya exposición a esta sustancia en la preparación. Ya que sus efectos tóxicos se deben a su actividad como inhibidor de la colinesterasa es considerado un plaguicidas neurotóxico.