Alexis Zárate fue condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Lomas de Zamora confirmó la sentencia. El jugador no quedará recluido en prisión hasta que se haga efectiva la condena

El ex jugador de Independiente Alexis Zárate fue condenado hoy a la pena de seis años y seis meses de prisión por haber abusado sexualmente de una joven en el año 2014.

El hecho ocurrió en el 2014 en un departamento de la localidad de Wilde. El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Lomas de Zamora falló a favor de la joven, llamada Giuliana Peralta, quien acusó al futbolista de Temperley de haberla violado.

"Yo estuve tres años y medio encerrada mientras él estaba libre. Se hizo justicia por mí y por todas las chicas que vivieron una situación similar", afirmó la joven ante los medios pocos minutos después del fallo.

Su defensa había solicitado ante la Justicia una pena de 12 años de cárcel con inmediata detención. Después de presentarse el caso en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Lomas de Zamora, la fiscalía pidió una condena de siete años y medio de prisión.





De tal manera, la alegría para Peralta no resultó completa, ya que el fallo aseguró que Zárate podría quedar detenido una vez que la condena se haga firme. La defensa de la joven había solicitado la detención inmediata.

"Lo que esperábamos era la detención porque la vida de ella se detuvo durante tres años y medio y este hombre no estuvo ni media hora en una comisaría", aseguró la abogada de Peralta, Raquel Hermida Leyenda.

El abogado defensor de Zárate, en cambio, había pedido la absolución de su cliente, ya que la versión del jugador defiende la teoría de que el sexo con la joven fue consentido.

La historia ocurrió el 16 de marzo de 2014 en un departamento en la calle Brandsen 5980, en Wilde, donde Zárate vivía en su momento. La chica, de nombre Giuliana Peralta, acudió allí junto a Martín Benítez, con quien llevaba una relación ininterrumpida de dos años.



Zárate y Benítez eran en 2014 compañeros de las divisiones inferiores de Independiente

Según relató la joven, ella y su novio mantuvieron relaciones sexuales en la habitación del compañero de departamento de Zárate, Nicolás Pérez, cuando nadie más estaba en el lugar.

Ella describió haberse quedado dormida destapada y solo con ropa interior. En un momento, fue "penetrada". Según sostuvo la abogada Hermida Leyenda, "ella no recuerda cuando le corrieron la ropa interior, pero sí que segundos después le dijeron al oído '¿Vos te cuidás?'". Cuando Peralta advirtió que quien estaba encima suyo no era su novio, empezó a gritar "¡¿Qué hacés?!".

La chica declaró que Benítez, quien permanecía al lado suyo en la cama, nunca despertó durante el abuso. Recién reaccionó después de que finalizara el supuesto ataque, cuando la joven lo zamarreó y le dijo "Me violaron".

Precisamente, tanto Benítez como Nicolás Pérez no incriminaron a su compañero de equipo y fueron señalados por la defensa por supuesto falso testimonio en su declaración como testigos. De hecho, en la declaración de la sentencia se aconsejó iniciar una nueva causa contra los dos futbolistas por el supuesto delito de encubrimiento.

El fiscal del juicio, Guillermo Morlacchi, advirtió que Zárate "no le dio derecho a la joven a que eligiera si quería tener sexo con él o no" y advirtió que la víctima del episodio solo busca justicia, ya que "no es una botinera".

Según informó el canal C5N, la defensa de Zárate, a cargo de Gonzalo Falco, presentará una apelación a la sentencia en el mismo día de hoy.