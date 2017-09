Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123855

VIOLENCIA DE GÉNERO

"Mi hermana tiene 20 puñaladas... sabíamos que ésto iba a pasar"

Lo expresó Susana Leiva, hermana de Analía, la mujer que fue bestialmente apuñalada por su expareja, identificado como Miguel Angel Contreras. Leiva ya habría denunciado el maltrato en la Comisaría de la Mujer. Está grave en el Hospital Llano

Susana Leiva, hermana de Analía, la mujer víctima de violencia de género aseguró que “ella ya hizo varias denuncias; el maltraro viene de muchos años”. Respecto al estado de Analía dijo: "está muy mal.Conté más de 20 puñaladas en distintas partes del cuerpo, donde más daño le hizo es en los brazos; no puede mover los dedos". “Lo hizo premeditadamente, andaba con el cuchillo todo el tiempo... estaba preparado para hacer cualquier cosa”, denunció

“El exmarido de mi hermana tenía que entregarle a los chicos de 5 y 8 años anoche, y sin mediar palabras le empezó a apuñalar. Ella ya hizo varias denuncias; ésto viene de muchos años atrás", contó Susana.

"Contamos más de 20 puñaladas en distintas partes del cuerpo, y donde más daño le hizo es en los brazos, le cortó un tendón, no puede mover los dedos. Ella está muy mal. Lo hizo premeditadamente, él andaba con el cuchillo, estaba preparado para hacer cualquier cosa” enfatizó.



De acuerdo a la hermana de la víctima, “Analía ya recurrió a la Comisaría de la Mujer, hizo denuncias, se fue de la casa por violencia de género, estaba tramitando la perimetral. Está persona es muy peligrosa. Sabemos que lo están buscando por todos lados” dijo.



“Mi hermana hoy puede contar lo que le pasó pero no sabemos si el día de mañana podrá, no puede ser que las mujeres sigamos cayendo como moscas”, señaló Susana



“Llegó desvanecida al hospital, por las 20 puñaladas que le dio el tipo” remarcó.



E insistió: “todo fue sin mediar palabra. Mi hermana no le dijo nada, no le reclamó nada, en los primeros puntazos mi hermana pensó que eran golpes, y después notó la sangre y se dio cuenta que eran puntazos. Tiene heridas en el brazo, en la ingle, en la parte superior del tórax, en las piernas” puntualizó.



“Ella abandonó el hogar hace 2 meses, fue a la comisaría, hizo la exposición pero ya tenía denuncias de violencia de género”, repitió.



“No sabemos cómo está, qué resultados arrojan los estudios, pero yo tengo terror por ella para mañana, para después. Ya advertimos a la seguridad del hospital quién es el tipo, le mostramos fotos del quién es”, sostuvo Susana