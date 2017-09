Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123859

RECORRIDA EN CAPITAL

Camau insistió que “la relación con el Gobierno Nacional será excelente”



Camau Espínola se reunió en las últimas horas con los vecinos de los barrios Villa Raquel, Loma Linda y La Olla para ratificar que “a partir del 10 de diciembre iniciaremos una etapa de crecimiento, con mejores salarios, trabajo y una excelente relación con el Gobierno Nacional”.

“Vine a decirles que mi gobierno tendrá una relación muy positiva con la Nación porque vamos a priorizar las obras que esperan las familias hace tantos años, fundamentalmente viviendas e inversiones para generar trabajo”, expresó el candidato a gobernador.



Camau sostuvo que “como senador nacional mantengo un intercambio constante con el Gobierno Nacional y más allá de que por una cuestión de coyuntura el presidente pueda mostrarse con otros sectores, en el fondo saben que nuestra manera de hacer política es la mejor para Corrientes”.

“A diferencia de esta gestión saliente, que se ocupó de generar dependencia con bajos salarios y benefició sus propios intereses, la nueva etapa que vamos a comenzar el 10 de diciembre aprovechará cada uno de los programas nacionales disponibles para hacer obras”, remarcó.

Puso como ejemplo “las provincias del Chaco y Misiones, que siendo de otro signo político tienen tres veces más obras en marcha que Corrientes. Y eso es porque la diferencia pasa por la gestión”, puntualizó.

Consultado sobre los vecinos sobre su política salarial, aseguró que “mantendremos lo que está bien, que es el cronograma desde el día 27, pero con más dinero, con mejores sueldos producto del diálogo con los trabajadores en paritarias”.

“El plus seguirá, pero no como un auxilio para llegar a fin de mes, sino como una herramienta de ahorro para que los trabajadores ganen calidad de vida, independencia y consuman aquello de lo que hoy se privan porque no les alcanza la plata”, puntualizó.

Luego de su diálogo con los vecinos, el candidato de Corrientes Podemos Más ratificó que “estamos muy bien encaminados para ganar las elecciones del 8 de octubre gracias al gran respaldo popular que estamos logrando”.

“Y esto se da porque la gente está cansada de lo mismo. Está cansada de escuchar en el otro frente que ellos son el cambio, pero están hace 16 años y hacen siempre lo mismo, recién cuando hay elecciones dan los aumentos que negaron durante el resto del año”, remarcó.

“¿Qué cambio nos pueden prometer los que están hace 16 años y ahora quieren quedarse 20 años con un candidato puesto a dedo, manejado por otros? ¿Qué cambio es ese? Si seguimos votando lo mismo, no vamos a poder crecer”, advirtió.

Dijo finalmente que “en estos 20 días que restan de campaña haremos muchas cosas porque la dinámica electoral es así y la vamos a aprovechar. Todavía hay un 12 por ciento de indecisos y llegaremos a cada uno de ellos con el mensaje del cambio verdadero”.