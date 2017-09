Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123860

TIENE 20 PUÑALADAS

La mujer apuñalada por su ex ya lo había denunciado varias veces por violento

Oscar Leiva, el papá de Karina (la mujer que está en gravísimo estado tras recibir 20 puñaladas de su ex), aseveró que su hija ya lo denunció en varias oportunidades. "Todo fue premeditado... la atacó cobardemente", expresó el hombre. Miguel Contreras -el agresor- sigue prófugo

“Mi hija está en manos de Dios. Este hombre le asestó 20 puñaladas en todo el cuerpo... en el abdomen, cerca de los pulmones, en las nalgas. La perimetral estaba en trámite, a punto de salir” sostuvo.





“Hubo premeditación, lo tenía premeditado", insistió Oscar y detalló: "a una cuadra de la casa de ella hay una plaza. Él estaba ahí con los hijos y pretendía que mi hija fuera hasta las plaza a buscarlos y como es una persona sumamente violenta le dijo que no, que los lleva a lo de su amiga” .



“El tipo ingresó a la casa, abrió el portón, entregó a los hijos, y cuando ella se va a la reja, abre la puerta, deja a los chicos dentro de la casa y cuando pega la vuelta el tipo ya le está agrediendo” describió.



“También desmiento que hubo discusión, no hubo nada... fue un ataque de sorpresa, cobardemente. Ella ya está hace rato separada de él. Esta persona ya tiene antecedentes... es muy violenta", contó



Varias denuncias

Oscar agregó que “ella se decidió y se fue de la casa con los chicos, hizo la exposición, alquiló un departamento y ahí estaba con sus dos pequeños. Aparentemente estaba bien, mejoró su ánimo, y ayer vino el tipo este y pasó lo que pasó"



“Hace tres meses estaban separados, pero hace varios años ya ella hacía denuncias, en el Comisaría de la Mujer del barrio 17 de Agosto (donde no la trataron bien, minimizaron las cosas). También hizo la denuncia en la Comisaría del barrio Laguna Seca, y últimamente en la Comisaría de la Mujer que está por calle Catamarca, donde nos atendieron muy bien” sostuvo.



“La perimetral estaba en trámite, a punto de salir. El abogado de ella me dijo que en dos o tres días más salía, hace 15 días más o menos que se tramitó” indicó.



