Precariedad habitacional

En asentamientos continúa la espera de mejoras, urbanización y regularización

Se realizaron intervenciones en el Esperanza y el Patono. Mientras, iniciaron el relevamiento de los predios tomados en capital.

Se estima que en Corrientes existen al menos medio centenar de asentamientos precarios y aunque en algunos se realizan tareas de mejoramientos -que marchan a ritmo muy lento- en otros la espera continúa. Entre estos últimos se encuentran el del Esperanza y el Patono, donde esperan una solución habitacional. En ambos predios iniciaron tareas de relevamiento y entrevistas con los vecinos, pero las tareas comenzarían recién el año próximo. En el Esperanza se encuentran unas 200 familias que tiempo atrás habitaban en un asentamiento pero fueron incluidos en el programa nacional “Padre Mugica” que comprende la urbanización y regularización dominial. Sin embargo, señalan que no hubo avances en ese sentido. Las casillas son precarias y no cuentan con servicios básicos. “Son familias que hace cinco años que están en la zona de ingreso al barrio. Estamos realizando algunos trabajos allí porque están en terrenos municipales y estimamos que el año próximos podría haber un avance. Estaban en otra zona pero fueron reubicados”, comentó a NORTE de Corrientes el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas. Otra zona donde se proyecta intervenir es el Patono. En esa zona se encuentran tomados terrenos de propiedad privada y otros del Estado. “El trabajo que se realiza es a través de los agrimensores, para determinar las condiciones del predio y si son públicos o privados”, agregó el funcionario. Asimismo, señaló que ya iniciaron el relevamiento para determinar la cantidad de asentamientos irregulares que existen en la capital. El objetivo es incorporar al registro que fue confeccionado hace al menos cuatro años a las nuevas tomas que se sucedieron en los últimos años. En tanto, señaló que se avanza en la construcción de viviendas sociales en el Virgen de los Dolores, el primero en ser expropiado y por el cual la Provincia depositó 3.270.000 pesos a su ex propietario, en concepto de indemnización. Mientras que en El Cocal -también expropiado- se extienden redes de energía eléctrica y de cloaclas.s