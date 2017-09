Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123889

Gira con partidos amistosos

El Remero perdió en Saladas y hoy viaja a Paraguay

Sin Quinteros ni Troutman, Regatas Corrientes visitará mañana a Olimpia Kings, elenco en el que juega Javier Martínez.

El equipo de Regatas Corrientes viajará hoy rumbo a Asunción para disputar mañana un encuentro de preparación con Olimpia de Paraguay, con miras al comienzo del Super-20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El equipo dirigido por Gabriel Piccato no contará en sus filas con las presencias del escolta entrerriano Paolo Quinteros (recuperándose de una lesión, ver pág. 26) y tampoco interno extranjero Chevon Troutman, quien aún no llegó al país. Regatas llega al cotejo de hoy tras perder su primer encuentro de carácter amistoso: fue el domingo por la noche contra Atlético Saladas por 98 a 86, equipo que intervendrá en el próximo torneo Federal de Básquetbol (TFB), tercera división del básquet argentino. En ese encuentro se destacó, en Regatas, el base-escolta estadounidense Lemire Goldwire, con 27 unidades, mientras que el interno cordobés Fernando Martina acumuló 20 tantos para el último subcampeón de la LNB. Regatas se enfrentará hoy a Olimpia (donde juega el base Javier Martínez, ex jugador del Fantasma) mañana a las 20 hora de Paraguay (21 de Argentina). Justamente Martínez, ídolo de los simpatizantes correntinos, dio su opinión sobre la LNB. “He podido ver a San Lorenzo en la gira que está haciendo y también a San Martín que se ha armado bien, Regatas y Atenas también se han armado bien y será una liga competitiva. Están haciendo las cosas bien”, expresó el ex base de Regatas Corrientes.s