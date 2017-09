Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123892

LA DEUDA DE LOS CORRENTINOS

Rubén Casco y la Provincia perdida

Casco era el seguro sucesor de Tato Romero Feris, quien acaparaba la mayoría de la voluntad electoral, pero no podía ser reelecto.

Se cumplieron ayer 20 años de aquella fatídica tarde del 18 de septiembre de 1997, cuando la noticia que llegaba desde el sur de la provincia estremeció a todo Corrientes.

En plena campaña pro­selitista, y en medio de una fuerte contienda política en­tre sectores enfrentados, uno de los candidatos a goberna­dor fallecía en un accidente de tránsito. Con tan solo 41 años, el joven intendente de la ciudad de Corrientes, Rubén Darío Casco, chocaba de frente a bordo de su Jeep Cherokee, contra una camio­neta Renault Traffic, mu­riendo ambos conductores en el acto.

Ese día fue un negro pre­sagio de los días por venir a la provincia. El quiebre emo­cional, político y social que significaba aquella muerte se comprendería con el correr de los meses y los años, y en la perspectiva de dos déca­das.

Rubén Casco era el segu­ro sucesor de Raúl Rolando Romero Feris, Tato, quien acaparaba la mayoría de la voluntad electoral, pero que no podía ser reelecto.

El Partido Nuevo eligió en Casco a su sucesor innato. Probado a fuego en la Muni­cipalidad de Corrientes, lue­go de acompañar a Romero Feris en funciones cercanas, tanto en la Dirección Provin­cial de Vialidad, como en una concejalía en el Concejo Deli­berante, y luego como subse­cretario General de la Gober­nación, su destino como Co­misionado Interventor en la Comuna capitalina, lo puso a tiro de las elecciones de 1995, que lo consagraron inten­dente elegido por la voluntad popular en el principal muni­cipio de la provincia.

Fraguado en esa impron­ta de frenético trabajo, transformó la ciudad en un verdadero jardín de obras coloridas. Continuador de la gestión que alcanzara a cubrir Romero Feris años anteriores, Casco supo darle su toque personal y redoblar el esfuerzo de transformar a Corrientes en la Capital de Nordeste Argentino, muy claro de su misión.

Es por eso que supo ganar­se el respeto de todos, la ad­miración de adversarios, y la colaboración de los propios, que hicieron posible acom­pañar a su candidatura ape­nas resuelta.

Un grupo numeroso de campaña lo seguía a todas partes donde su derrote­ro lo destinaba para darle continuidad al proyecto de movimiento político de su incipiente Partido Nue­vo, y a la vez proyectar un modelo de provincia basa­do en tres ejes; Integración regional, grandes empren­dimientos de infraestructura y desarrollo social y produc­tivo de Corrientes.

Esa provincia soñada des­de décadas parecía alcanza­ble y se hacía posible de la mano de los dos artífices de la tarea: Romero Feris en la Provincia y Casco en la ciu­dad Capital.

Los idus de septiembre no lo permitieron.

Con la muerte de Rubén Casco se fueron marchitan­do. Primero, tras la asunción de su vice, Pedro Braillard Poccard, la economía entró en un declive debido a la falta de compromiso de los secto­res políticos por afianzar ese proyecto, enfrascados en sus privilegios que se perdían.

Los palos en la rueda de la oposición debilitaron los fondos coparticipables, las lluvias copiosas del año si­guiente hicieron estragos en la producción y en miles de inundados, y el clima polí­tico se espesó y enardeció cuando la Provincia entró en default, generando un golpe institucional que culminó en una crisis social, económica y política en 1999.

De allí, un Gobierno de Coalición improvisado, una Intervención Federal que desangró la economía pro­vincial, y un retorno a la democracia con muchos traumas, dejó una endeble provincia a flote, que en 20 años aún no ha reencontra­do el rumbo que quiso darle Rubén Casco.

Una deuda que sin dudas tienen para con él los corren­tinos: la de una provincia en crecimiento, integrada con grandes obras y un colorido y armonía, que sólo él sabía construir.

Sin dudas, con la muerte de Rubén Casco, se perdió una provincia y su futuro. (FRM)s

