La espera sin concreciones

El ejemplo más contundente de la dilación que sufre el entramado de proyectos pensados para Corrientes es el segundo puente sobre el río Paraná, que permitiría establecer una nueva conexión con la provincia del Chaco.

Empantanado en las contradicciones de los funcionarios que tropiezan con pronósticos divergentes, el paquete de obras de infraestructura que la administración de Cambiemos prometió para la provincia de Corrientes en el marco del promocionado Plan Belgrano se demora en concretar y la incertidumbre va transformándose gradualmente en escepticismo conforme pasa el tiempo. A dos años vista del inicio de la gestión, los proyectos auspiciosamente variados no han salido de las carpetas. Se estacionaron en el anuncio y no hubo avances concretos que permitan vislumbrar alguna realización antes de que el macrismo termine su actual mandato en la Casa Rosada. Quedan dos años y un par de meses ¿se podrá terminar alguna obra importante para diciembre de 2019?

La lógica enciende una luz de alarma respecto de las expectativas que Corrientes ha puesto en este multimillonario programa de infraestructura destinado a las provincias del Norte argentino, que ahora, justamente, está dirigido por un radical correntino, el ex intendente Carlos José Vignolo. El ejemplo más contundente de la dilación que sufre el entramado de proyectos pensados para Corrientes es el segundo puente sobre el río Paraná, que permitiría establecer una nueva conexión con la provincia del Chaco. El pasado fin de semana, la gerenta regional de Vialidad Nacional, la licenciada Ingrid Jetter, sorprendió con una novedad poco alentadora, dijo en Resistencia (Chaco) que la licitación se hará el año próximo, posiblemente durante el verano de 2018. Y más grave aún, adelantó que la obra no está pensada con un componente ferroviario, es decir que solamente será vial, nada de trenes. Aquel sueño de levantar un brazo ferrovial a través del Paraná, lo que habilitaría múltiples posibilidades de transporte en ambas provincias, en el NEA y por tanto en el corazón del Mercosur, de pronto volvió a quedar borrado en los vericuetos del poder. No hay razones que lo expliquen. El puente ferrovial era lo que más se acercaba a aquel visionario proyecto pergeñado durante el gobierno del Partido Nuevo, en la década del ‘90, que propuso un complejo multimodal de cargas, incluido un puerto, en una isla en medio del Paraná. Pasaron 20 años y la cerrazón que impidió aquello, aparentemente continúa. ¿Acaso no es que el presidente Mauricio Macri está empeñado en recuperar el ferrocarril como medio de transporte? Eso dicen las odas oficiales, el ideario del Plan Belgrano así también lo expresa. Entonces, ¿cuál es la razón para desechar la oportunidad de conectar Corrientes-Chaco con las vías del tren? ¿Qué mejor apuesta al futuro para integrar de manera federal y no centralista a la región Norte del país? Afortunadamente el adelanto de Jetter no es tajante, al menos así lo demuestran las declaraciones posteriores de funcionarios superiores a su rango de competencia. El mismo Carlos Vignolo le dijo a diario NORTE en el Chaco, donde estuvo en las últimas horas, que “la opción ferrovial no está descartada” para el segundo puente. Desacreditó, parcialmente, la afirmación de la gerenta de Vialidad, sin embargo no dio ninguna esperanza. Así como no lo descartó, tampoco lo dio como seguro. “Será motivo de análisis”, señaló. Mientras tanto el tiempo sigue transcurriendo. Supuestamente el proyecto estaba listo (con tren incluido) y en condiciones de salir a licitación, tanto es así que en su última visita a la provincia vecina el presidente Macri dijo (hace ya unos cuantos meses) que el llamado se haría a mitad de año. El primer semestre se agotó sin novedad y en ese ínterin corrieron la fecha, la licitación se haría a fin de año. Ahora dicen que será, muy posiblemente, en el verano de 2018. El hecho es que a la par de la demora, quizás explicando esta insólita dilación, en el Presupuesto Nacional 2018 no figura el Segundo Puente Corrientes-Chaco con una partida generosa de recursos que permita abrigar expectativas. Según Vignolo “es una representación simbólica”. En el informe de gestión que la Jefatura de Gabinete de la Nación hizo llegar a la Cámara de Senadores Nacional hay un pormenorizado despliegue de los anuncios de obras que, a través del Plan Belgrano, dieron para Corrientes; el segundo puente figura en estado de: “proyecto”. Lo mismo que la autopista “Travesía Urbana Ciudad de Corrientes”. El paquete de más de 20 obras no tiene estado de “ejecución”. ¿Habrá que seguir esperando?s