Evasión en ComisarÍa 3ª de Goya

Un detenido se fugó porque estaba mal cerrada su celda

Infructuosos rastrillajes para localizar a Oscar “Mataco” Cardozo.

La Policía busca a un hombre que se escapó de la comisaría 3ª de Goya. Se trata de Oscar Andrés Cardozo -alias “Mataco”-, de 26 años, quien se fugó de la seccional porque -según fuentes periodísticas- “cerraron mal la celda”. La evasión se registró el domingo a la noche y hasta el cierre de esta edición no informó sobre la captura del delincuente. En mayo pasado había sido arrestado por apuñalar a otro hombre que se negó a pagarle “peaje”. “Pidió para ir al baño, luego se lo encerró nuevamente en la celda, pero parece se cerró mal y aprovechó para escapar”, consignó ayer el sitio tngoya.com citando una fuente policial. El mismo medio detalló que personal policial realizó durante la jornada del lunes rastrillajes en la zona donde el prófugo solía frecuentar antes de haber sido aprehendido. No obstante, la búsqueda dio resultado infructuosos y se estima que el sujeto abandonó la ciudad. Un informante detalló que “Mataco” Cardozo estaba detenido desde el pasado 7 de mayo por una causa con lesiones graves con arma blanca. Ese hecho cuya responsabilidad se le endilga ocurrió la mañana del 5 cuando un ciudadano de apellido Quiroz fue interceptado por Cardozo en la esquina de Ex Vía y Tucumán. Según la denuncia de la víctima, “Mataco” exigió la entrega de dinero para poder transitar y este se negó por lo que fue agredido recibiendo dos puñaladas. Dos días después lograron localizar al acusado y aprehenderlo, siendo alojado en la mencionada seccional de donde se fugó.s