Único condenado por el asesinato de Maxi Aquino

Trasladaron a Goya al cabecilla del grupo que agredió a Josele Altamirano

Se trata de Fernando Blanco. "Me atacaron por mi causa", dijo el joven.

“Este fue el tercer ataque contra mi hijo: los del Servicio no lo protegieron, quieren matarlo; lo vamos a terminar sacando en un cajón de la cárcel”. Analía Altamirano, madre de Josele Altamirano, habló ayer a la tarde con NORTE de Corrientes. El condenado como asesino de Maxi Aquino fue agredido el lunes a la tarde por otros internos del pabellón 3 de la Unidad Penal Nº 6 de San Cayetano. Altamirano, de 25 años, dijo -desde la cárcel- que entre sus atacantes estaba uno de los “verdaderos” responsables del homicidio de Maxi Aquino, el estudiante de Agronomía, al que identificó como Mario Zalazar. Por la mañana, la familia del joven marchó al Poder Judicial junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). El director del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), comisario general (R) Osvaldo De los Santos García, confirmó a este diario que el “cabecilla” del grupo, llamado Fernando Blanco, fue trasladado. “Es un interno bastante problemático y fue el que encabezó el apriete a Altamirano, secundado por otros, entre ellos los hermanos Zalazar, por eso como primera medida hemos decidido su traslado a la Unidad Penal Nº 8 de Goya”, informó De los Santos García. Fuentes judiciales detallaron que el traslado se concretó ayer a la mañana. Blanco fue condenado en 2016 por el robo a la casa del fiscal general César Sotelo. Según la madre de Altamirano, el susodicho es tío del otro hombre al que acusan como autor del crimen de Aquino: Cristian Uriarte, apodado “Chuky”, quien está en libertad. “Ayer (por el lunes) a la 7, casi llegando a las 7.30 me coparon el rancho; me quisieron lastimar con facas y me rompieron la cabeza: me robaron todas mis cosas otra vez”, dijo Altamirano en un audio registrado por su abogado, Hermindo González. “Me atacaron por mi causa (el asesinato de Aquino) porque está el hermano, el que mató al pendejo, Mario Zalazar. Fueron los hermanos Zalazar, Fernando Blanco y ‘Toto’ Encinas y el resto de la población (carcelaria)”, agregó. “Altamirano no fue el que se portó mal sino que a él lo apretaron: recibió un corte que no demandó puntos debido a un golpe con un palo de escoba. Ahora permanece aislado del resto de la población hasta que se recupere de las lesiones pero sobre todo a nivel psicológico”, explicó García. Hermindo González, en diálogo con este matutino, corroboró que Josele presenta “un corte considerable, de tres o cuatro centímetros, golpes en el cuerpo y dificultades para caminar”. El abogado comentó que presentó un escrito ante el Tribunal Oral Penal Nº 2 (TOP 2) -que el 3 octubre de 2016 condenó a 22 años de prisión a Altamirano por el delito de homicidio simple- de que su cliente quiere quedarse en San Cayetano. Además aclaró que Altamirano convivía desde hacía varios meses con Fernando Blanco y Mario Zalazar, pero recién hace una semana ingresó Sergio David “Davicho” Zalazar, de 26 años, quien fue detenido el 3 de septiembre luego de ser apaleado por vecinos del barrio Güemes por intentar robar una moto. “No tengo dudas de que la agresión tuvo que ver con el asesinato de Maxi pero no me cierran algunas cosas: creo que los atacantes pudieron estar bajo los efectos de estupefacientes”, opinó González. El jefe del SPP detalló que tras el ataque se realizó un requisa en dicho pabellón: “Se confiscaron algunas facas y pastillas prohibidas, 20 pastillas de clonazepam”, precisó.s