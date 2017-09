Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123934

La fiesta se realizó ayer en Yrigoyen y Artigas

Homenajes y distinciones para conmemorar el Día del Chamamé

Los festejos se iniciaron el lunes en el Vera con destacadas presencias.

En la jornada del lunes pasado, la comunidad correntina vivió una verdadera velada de gala en el Teatro Vera, en la víspera del Día Nacional del Chamamé, que se conmemoró ayer. La entrada para disfrutar de este espectáculo -organizado por la Fundación Cocomarola- era libre y gratuita y vale decir que el histórico coliseo estaba colmado de espectadores, ansiosos por disfrutar de cada uno de los números que se presentarían y además, de presenciar el merecido homenaje a Ofelia Leiva, una de las grandes artistas del género. Todo esto sucedió desde las 21.30. El 19 de septiembre se festeja el Día Nacional del Chamamé, en recordación al Taita, Don Tránsito Cocomarola, quien falleció ese mismo día de 1974. Fue un gran músico innovador que le dio a esta música una proyección que excedió los límites provinciales. Por esta razón la ley Nº 3.278 instituyó esa fecha como el Día del Chamamé a nivel provincial y años después se extendió a nivel nacional, siendo declarado el Día Nacional del Chamamé. Asimismo, don Tránsito póstumamente fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Corrientes. Para recordarlo, el lunes pasado se llevó adelante una emotiva velada de gala, en la que la familia Cocomarola ofició de anfitriona e hizo entrega del Premio “Tránsito Cocomarola” al Mérito y a la Trayectoria, otorgado por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic), a Ofelia Leiva, Mario Bofill, Lacho Sena, Grupo Tupá Noy, Alfredo Almeida y Los Jangaderos. Todos los homenajeados compartieron con los presentes un par de temas y como no podía faltar el legado de don Tránsito, estuvo presente Gabriel Cocomarola, compartiendo algunos temas como manera de hacer honor al apellido y al legado del Taita del Chamamé. Vale decir que uno de los momentos más emocionantes de la velada fue la presencia de Ofelia Leiva, quien desde hace varios días está en Corrientes y que por cuestiones de salud, el año pasado había anunciado su retiro de los escenarios. Incluso no pudo estar en la edición 2017 de la Fiesta Nacional del Chamamé y lo cierto es que esta presencia en el Vera fue un regalo de la reconocida artista correntina. La emoción no sólo se vivió porque los presentes pudieron escucharla cantar una vez más, sino por sus palabras, su agradecimiento y el reconocimiento que realizó al pueblo de Corrientes que tanto cariño le brindó a lo largo de toda su carrera. Dijo que para ella ése es el mejor regalo y recuerdo más importante que tiene de tantos años de andar con el chamamé. Pero éste no fue el único festejo teniendo en cuenta que como todos los años, la Fundación Cocomarola organizó ayer el festival popular en la Plaza del Chamamé -ubicada en Hipólito Yrigoyen y Artigas, donde se encuentra el busto del Taita-. Este espectáculo se realiza el mismo día del fallecimiento de Don Tránsito. Los actos se iniciaron pasadas las 19.30 con la tradicional misa en memoria de los músicos, intérpretes, autores y compositores que ya no están en el plano terrenal pero que pese a eso, dejaron su importante legado cultural musical no sólo para los correntinos sino para los seguidores del chamamé y de la música popular litoraleña. Luego se realizó el homenaje al Día del Chamamé, que estuvo a cargo de la Fundación Cultural Tránsito Cocomarola y del que participaron destacados artistas, como Los Chaqueñísimos Cardozo, Rogelio Almirón, Vera Monzón, Verón Palacios, Paquito Aranda, Osvaldo Gamarra, Coquimarola, Gabriel Cocomarola, Conjunto San Fernando, Hermanos Barrios, Hermanos Velázquez, Bruno Mendoza y Ricardo Scófano. Estos artistas fueron los confirmados, pero en esta plaza y en este espectáculo en particular, todos los años hay muchos otros que se suman a los festejos. De esta manera, Corrientes recordó al Taita del Chamamé y honró su música.s