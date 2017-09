Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123936

Inicio » Información » Política

Acompañado por Artaza

Carlos Espínola presentó su programa en Santa Catalina

Afirmó que aprovechará cada línea de crédito nacional para la construcción de casas. Fue durante un acto en el ex Regimiento.

12

“El momento es ahora, llegó la oportunidad de cambiar y no seguir siempre con lo mismo”, expresó el candidato a gobernador Camau Espínola desde el complejo habitacional Santa Catalina, donde lanzó su programa de construcción de viviendas acompañado por su compañero de fórmula, Nito Artaza. Espínola eligió el flamante epicentro de la nueva urbanización capitalina para anticipar la que será su política de soluciones habitacionales, con un claro mensaje dirigido a los ciudadanos que aún no decidieron su voto: “Así como me decían que Santa Catalina era inviable y hoy es una feliz realidad, les aseguro que podemos salir del atraso y convertirnos en una tierra de oportunidades. Es cuestión de animarse, porque hay un futuro mejor”. El mensaje del candidato a gobernador de Corrientes Podemos Más se basó en el modelo de gestión aplicado desde el Municipio en sus tiempos como intendente, ya que “nuestro programa aprovechará cada una de las líneas nacionales de crédito y los fondos que reciba la Provincia con una regla de oro que será el gasto eficiente”. “No más precios inflados, no más amiguismos, basta de quedarnos encerrados en la provincia creyendo que nos van a dar las cosas porque sí. Saldremos a buscar las oportunidades y con la transparencia que hoy falta lograremos las inversiones que son necesarias para hacer las casas que necesitan nuestras familias”, manifestó. Camau se dirigió a la comunidad en un escenario montado junto al acceso principal del complejo Santa Catalina, donde recordó el momento en que “tomé la decisión de invertir los recursos de los capitalinos en los terrenos que le brindarían techo propio a miles de correntinos”. “Los que en ese momento estaban en el Gobierno provincial, que siguen siendo los mismos y ahora quieren quedarse 20 años, dijeron que mi proyecto era imposible, pero seguimos adelante y hoy estamos ante una realidad que demuestra lo que podemos lograr cuando hay capacidad de gestión”, recalcó.s