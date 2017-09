Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123938

El joven que asesinó a puntazos a su hermano menor y a su cuñada en el san benito

Denegaron a Gastón Gregorio el recurso para ir a la Corte Suprema

El alto tribunal provincial declaró inoficioso el recurso federal defensivo.

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ) denegó el recurso federal extraordinario interpuesto por la defensa de Gastón Gregorio, el joven que asesinó a su hermano menor y a la novia de éste cuando la pareja descansaba en la vivienda familiar en el barrio capitalino San Benito, informaron ayer fuentes judiciales. Con esta herramienta judicial, la defensa del condenado a 40 años de cárcel por el doble homicidio del 2010, pretendía llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A mediados de diciembre del año pasado, el máximo tribunal de Justicia provincial había rechazado todos los planteos que interpuso la defensa y confirmó de esta manera la condena que dictaminó tras el juicio oral, público y contradictorio el Tribunal Oral Penal Nº 1 de Corrientes. Ante esta decisión del STJ, el abogado de Gregorio solicitó a los ministros de la Corte provincial que le concedan el recurso federal extraordinario para que el crimen sea tratado por la Corte nacional. Los ministros correntinos Alejandro Chaín, Eduardo Panseri, Guillermo Semhan, Luis Rey Vázquez y Fernando Niz respondieron: (...) el recurrente no cumplió con el relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso que estén relacionadas con lo que se invoca como cuestión de índole federal, no resultando suficiente con la simple enunciación de los distintos actos procesales”. Para la Corte provincial, el defensor debió refutar cada uno de los fundamentos de la decisión apelada, en relación a la cuestión federal planteada. “El recurrente se limita a transcribir dogmáticamente sin relacionarlo con la sentencia en crisis, reedita agravios ya planteados durante el proceso antes de la sentencia del tribunal oral, durante los alegatos y al momento de recurrir en casación. Una simple disconformidad no puede transformarse en una cuestión federal”, sentenciaron. La defensa insistía en la nulidad de la sentencia “por ser el corolario de un debate llevado a cabo por un tribunal irregularmente constituido, afectando la garantía del juez natural”. Se refiere a la polémica que se desató por la designación de un juez sustituto. Pocos días antes del inicio del juicio, el entonces juez Roberto Mendíaz, titular del TOP1, había decidido retirarse de la actividad judicial -ya estaba jubilado como magistrado- y el lugar quedó vacante. De esta manera, el inicio del debate oral corría peligro pero el STJ apuró la designación de un juez sustituto, y nombró a Ricardo Carbajal. La terna de magistrados para este proceso oral quedó conformado por un magistrado sustituto y dos juezas subrogantes: Carbajal (presidió el debate), Gabriela Aromí (jueza Correccional 1, ofició de subrogante) y Milagros Martínez Spalla (jueza sustituta en el Correccional 2, subrogante). La Corte provincial explicó que se designó un juez sustituto -a través del sistema correspondiente-, “con el objetivo primordial de solucionar provisionalmente la situación generada por la vacancia de un cargo de juez en el Tribunal Oral Penal Nº 1, para atender situaciones de necesidad del servicio y asegurar el derecho de los justiciables de ser juzgado dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos que ostentan jerarquía constitucional”. Para los ministros no hubo afectación de ninguna garantía procesal y del juez natural tampoco en el trámite administrativo de designación del juez sustituto. s