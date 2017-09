Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123948

Boca Juniors jugará el Viernes 6 de octubre en Resistencia

Boca, actual campeón del fútbol argentino, volverá a jugar en el Chaco. La cita será el próximo 6 de octubre en el Estadio Centenario y ante un rival a confirmar.

“Estamos ajustando los detalles para que Boca vuelva a jugar a nuestra provincia. Esto sería el 6 de octubre en el Estadio Centenario ante un rival a confirmar”, dijo el intendente de Resistencia Jorge Capitanich.

Y añadió: “En principio iba a ser Peñarol de Uruguay, pero tengo entendido que allí no se para el fútbol por las Eliminatorias, con lo cual va a estar complicado que puedan venir”, manifestó Capitanich, dando una gran noticia para el pueblo “xeneize” y futbolero en general.

Jorge Capitanich confirmó que se encuentran avanzadas las negociaciones para que Boca visite nuevamente la provincia.

Cabe destacar que la última vez que el elenco de la Ribera visitó la provincia fue en septiembre del año pasado, ocasión en la que se venció a Libertad de Paraguay en el Centenario 2 a 0 con los goles de Carlos Tévez y Walter Bou.

En años anteriores llegó a la provincia para jugar un amistoso de verano ante River, y ante un combinado de la Liga Chaqueña, además del recordado duelo ante Excursionistas por Copa Argentina.

También hace un par de meses, en medio de los trabajos de pretemporada que realizó el plantel en Ciudad del Este, se manejó al Centenario como posible escenario para un duelo amistoso ante Nacional de Uruguay, partido que finalmente se disputó en tierras guaraníes por cuestiones de logística.

En esta ocasión, el elenco de Guillermo Barros Schelotto visitará a Chaco en el marco de unos días de descanso por la fecha Eliminatorias FIFA, y que le servirá a Boca para darle rodaje de cara a los partidos de a Superliga y Copa Argentina.

En lo estrictamente deportivo el elenco xeneize marcha puntero en el campeonato con puntaje ideal, producto de sendas victorias ante Olimpo, Lanús y Godoy Cruz. Además el próximo miércoles 27 tiene pactado en Mendoza, el duelo de octavos final de Copa Argentina ante Rosario Central.

Capitanich quiere visitantes

Por otro lado el presidente de Sarmiento Jorge Capitanich manifestó su intención de que el Federal A se juegue con público visitante. “Elevamos una nota al Coprosede para jugar los partidos en nuestra cancha con público visitante, y de esta manera dar un paso más, demostrando que nosotros sí podemos organizarlo y no privar de esta forma al hincha de otras provincias que quiera venir a ver a su equipo”. “Contra For Ever seguramente será otra la resolución, pero contra los demás conjuntos de la zona no vemos que haya impedimento de poder hacerlo”, dijo en diálogo con el programa Entretiempo que se emite por FM Isla del Cerrito.

También hizo referencia al duelo que el fin de semana jugaron For Ever y Sarmiento en el Gigante de la Avenida por la primera fecha del Federal A: “Tuvimos las mejores chances de gol como para quedarnos con la victoria. El equipo se plantó bien en un terreno difícil y lo hizo de gran manera, con mucha solvencia y soltura”. “A pesar de los avatares que sufrió por la lesión de Gallardo, el técnico se las arregló bien incluyendo a Berlo en ese puesto de lateral, y con las otras modificaciones intentó siempre mandar el equipo para adelante”, remarcó.

Igualmente Capitanich tuvo párrafos especiales para el arbitraje: “Quedó claro que el gol de Luis Silba fue lícito, por esto también es buena la presencia de la televisión. El línea nos perjudicó claramente, de lo que hubiera sido una victoria merecida de acuerdo al rendimiento que tuvo el equipo”.

En referencia a la política de contrataciones de jugadores para esta temporada y el futuro del equipo, expresó: “Nosotros tenemos una modalidad de trabajo que se implementó en el último año y medio, donde analizamos hasta el más mínimo detalle de los jugadores que van a llegar a la institución. Para esto utilizamos recursos técnicos de avanzada como software y videos de los últimos torneos que disputó cada jugador. Después igualmente te podés equivocar, pero tratamos de que el margen de error sea cero”.

“Tengo mucha confianza en el plantel que armamos, se dejó una base importante del torneo anterior donde nos fue muy bien, llegando hasta instancias finales y perdiendo en duelos muy ajustados ante el equipo que terminó ascendiendo. Tenemos un cuerpo técnico de excelencia, y se trajeron refuerzos de calidad en los puestos que necesitábamos”.