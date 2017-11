Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126502

Julián Zini

“El correntino siempre tiene un motivo o busca uno para celebrar la vida”

El reconocido artista presentó el viernes pasado su espectáculo, Raíces del Alma, en el teatro Juan de Vera.

Lleva toda una vida de poeta y recitador de las cosas cotidianas que rodean a los correntinos. Recorrió los escenarios más importantes de su provincia y el país, pero hasta el momento no había sido protagonista en el histórico coliseo correntino. Lo hizo el viernes pasado, con un público que acompañó su propuesta, se dispuso a disfrutar de sus versos, de sus canciones y de su entrega. Así, el cura Julián Zini subió al escenario del teatro Vera para entregar su espectáculo: “Raíces del alma”. La noche del viernes pasado el paí (sacerdote en guaraní) tuvo una gran oportunidad de reencontrarse con su público. Aquel que tenía la necesidad de escucharlo más allá de un festival, sino en un ambiente más intimista. Un espacio en el que su poesía y él fueran los grandes protagonistas de la velada y el tiempo no fuera un obstáculo a vencer. Y así sucedió. Cabe destacar, que “Raíces del alma” es un proyecto que pronto se convertirá en libro, donde el sacerdote volcará una serie de versos que hasta el momento sólo eran de su pertenencia, y de quienes tuvieron la oportunidad de compartirlo en alguna oportunidad. Ahora podrá estar en las manos de quienes tengan la necesidad de compartirlos. La del viernes pasado fue, sin lugar a dudas, una noche muy emotiva en la que afloraron las lágrimas, los aplausos y, por momento, también las risas. Julián Zini no estuvo solo, lo acompañó su conjunto Neike Chamigo, además de Mario y Chingoli Bofill y el ballet del Museo de Artesanías. Zini interpretó varios de sus clásicos poemas, y compartió muchas de sus canciones más tradicionales. Es decir, se compartieron historias similares a la de cientos de correntinos que debieron dejar el pago, además de canciones de esperanza. “El correntino siempre tiene un motivo o busca uno para celebrar la vida. A veces, en tiempos difíciles, sin dudas, el compartir hace que el camino sea más llevadero. Por ello es que siempre el enchamigarse ocupa un lugar de privilegio para nuestra gente”, dijo, con respecto al espectáculo el consagrado artista. En el marco de esta presentación comentó, además, que para él fue emocionante regresar al teatro Vera y hacerlo como protagonista: “Es una hermosa oportunidad para reencontrarnos y compartir nuestro arte con tantos amigos. Hicimos de cuenta que estábamos alrededor de un fogón, para contarnos y cantarnos nuestros sentires”, dijo Julián, emocionado tras su presentación del viernes pasado. Este espectáculo fue el broche de oro de las producciones organizadas por Luis Salinas Producciones y MC Comunicaciones, en el marco del ciclo Música para la Tierra sin Mal. De esta manera el Vera comienza a cerrar su grilla de espectáculos de la edición del año 2017 aunque aún quedan varias presentaciones para disfrutar. Lo cierto es que la de Julián Zini fue la última que tuvo al chamamé como protagonista en este escenario.s