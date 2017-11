Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126505

PreocupaciÓn en Mercedes

Descartan contaminación por uso de químicos en tomatera

El municipio realizó un operativo y descubrió que el abono orgánico contenía amoniaco. Ealúan el cobro de una multa a la planta.

Tras las denuncias realizadas por vecinos y directivos de una escuela, por el uso de químicos en una tomatera, la Municipalidad de Mercedes realizó un operativo en la planta y determinó que no hay contaminación en la zona. Ya que los vecinos del barrio Merceditas y directivos del establecimiento educativo, ubicado frente a la planta, fueron víctimas de olores nauseabundos que emanaban de la tomatera. Lo que les provocó mares, vómitos, alergias y otros síntomas a los alumnos y docentes de la escuela Nº 472 Provincia de Córdoba, que debieron retirarse del establecimiento educativo el último jueves. Inclusive la planta colocó un cartel donde informaba sobre la utilización de productos tóxicos. Y decía: “El olor que se siente proviene del abono orgánico que usamos para fertilizar el suelo. Disculpen las molestias”. Por ello, el secretario de Producción y Empleo de la Municipalidad de Mercedes, Marcos Otaño, confió a NORTE de Corrientes: “Según las inspecciones que se realizaron y las primeras consultas médicas por los síntomas, se supo que el abono orgánico que contenía amoniaco y que tenía acopiado la tomatera no era un tóxico para la salud, y eso quedó asentado en el acta de inspección labrada por la Comuna, no se habla de una contaminación, se habla de olores de un grado no tolerable, que sería la cuestión a resolver por la Justicia”. Ante esta situación, la semana pasada los vecinos realizaron denuncias al Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Mercedes, a cargo de la doctora Mirian Maciel Colombo. Y al respecto Otaño dijo: “Esta semana el juzgado resolverá la cuestión de fondo, y si le corresponde una multa por infracción a la tomatera mercedeña, por manipular abono orgánico con productos fuertes que despiden malos olores que afectan las vías respiratorias”. s