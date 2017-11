Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126506

Campeonato de selecciones mayores de rugby

Nordeste superó a Santa Fe y continúa invicto en la zona Ascenso del Argentino

El seleccionado de la urne venció al elenco santafesino por 39 a 23.

Ayer, por la tercera fecha del Campeonato Argentino de Selecciones Mayores de Rugby, el combinado de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) venció a su similar de Santa Fe por 39 a 23, en un partido que se disputó en la cancha de Taraguy RC. En un cotejo parejo, el combinado de correntinos y chaqueños supo defender y anotar en los momentos claves del cotejo y se quedó con una victoria importante, que lo tiene invicto y al tope de la tabla de posiciones. En un dinámico inicio de partido los equipos intercambiaron golpe por golpe, y en 5’ la visita se puso adelante en el tanteador por 6 a 5 producto de dos penales de Beltramino (1’ y 5’). En tanto, para Nordeste, Bruno Broll logró un try a los 2’. Con el correr de los minutos el local fue sintiéndose cada vez más cómodo y tomó el control del juego y del tanteador, apoyado en buenas defensas y contundencia en ataque que le permitieron pasar al frente en el marcador por 17 a 6 en 25’, por tries de Matías Chiama y Camilo Schanton, mientras que Genaro Carrió aportó una conversión. Pero Santa Fe aprovechó un error del local en mitad de cancha y consiguió el descuento a los 35 con un try de Radín, que convirtió Beltramino, y el parcial se cerró 17 a 13 favorable a Nordeste. En el complemento ambos mostraron aplomo en sus esquemas ofensivos y se prestaron el dominio en el tanteador, y en 19’ la visita mandaba 23 a 22, pero Nordeste volvió a defender duro y fue contundente. Marcó dos tries, dos conversiones y un penal para quedarse con el triunfo.s