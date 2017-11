Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126510

Sin compromiso no hay éxito

"Primero hay que bajar el gasto para luego poder bajar impuestos; para ello hay que discutir dónde achicar y recortar", advierten especialistas.

A dos semanas del cierre del período ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación ingresaron ayer, por distintas vías, los proyectos de reforma previsional y laboral, además del consenso fiscal que el Gobierno central firmó con casi todas las provincias. Esto vislumbra una tarea legislativa ardua y se descuenta que el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias para evitar el descanso y asegurarse la sanción de iniciativas consideradas claves en el programa de despegue que definió tras el triunfo electoral de octubre pasado. Más allá de lo teórico, el paquete de medidas tiene además un objetivo ulterior: asfaltar el camino a la reelección con el que ya sueña el Presidente y todo el macrismo. No obstante eso está por verse, lo primero -y urgente- es plasmar en realizaciones todo lo que se ha prometido. Por lo pronto hay más expectativa que certezas.

El entusiasmo de la Casa Rosada, de los gobernadores (especialmente de la bonaerense María Eugenia Vidal, que salió ganando en el reparto), entre otros sectores (empresarios, productivos y sindicales) que ven con buenos ojos el proceso reformista en marcha, contrasta con la severidad del análisis de algunos especialistas que advierten que el Pacto Fiscal encierra un riesgo. Hay que cumplirlo, caso contrario podría traer más problemas, resumen. El informe más duro surgió de la consultora Economía & Regiones, que señaló que de no mediar antes una baja en el gasto público, la reforma tributaria impulsada a partir del acuerdo Nación-Provincias “agranda problemas macroeconómicos” y probablemente continúe la asfixia fiscal para la Argentina. Dice al respecto: “Desde un punto de vista estrictamente macroeconómico y en versión dinámica, el acuerdo Nación-Provincias y la reforma tributaria serán buenos sólo si bajan la presión tributaria desahogando al sector privado en un marco de déficit fiscal financiero decreciente, es decir si hay una baja del gasto previa y mayor”. La entidad explica que para que la reforma tributaria pueda bajar impuestos, primero tiene que haber Reforma del Estado con achicamiento del sector público nacional (SPN) y baja de gasto. “Primero hay que bajar el gasto para luego poder bajar impuestos. Para ello hay que discutir dónde achicar y recortar las cinco partidas que representan el 94% del gasto primario del SPN (jubilaciones 43%; planes sociales 15%; salarios 14%; subsidios 12% y obra pública 10%)”, indica el reporte. Como consecuencia, si el Estado no se achica y el gasto no baja, “los impuestos no se pueden bajar y se termina confeccionando una reforma tributaria que no hace lo que debe hacer. Lo más probable es que Argentina continúe asfixiada fiscalmente”, dicen. Además señalan que “si a partir de ambas reformas hay un achicamiento del Estado, baja del gasto, reducción de los impuestos y disminución del déficit, el acuerdo Nación-Provincias y la reforma tributaria servirían para desahogar al sector privado, incentivar la inversión y crear empleo”. En este marco favorable en el cual se desahoga al sector privado y surgen incentivos para que las empresas ganen más dinero, la reforma laboral sí serviría para crear puestos de trabajo. Sin embargo, si sucediese lo contrario, si el acuerdo de la Nación con las provincias no achica el Estado aumentando el gasto y el déficit, y paralelamente la reforma tributaria no puede bajar impuestos, las empresas continuarán sin poder ganar dinero y la reforma laboral difícilmente constituya un mojón significativo. La conclusión de los especialistas es tajante. “Si no se cumple lo previsto, el combo acuerdo Nación-Provincias y reforma tributaria agrandará los problemas macroeconómicos ya que incrementa el déficit fiscal de la Nación, principal pilar de la barrera contra el crecimiento”.s