UNA HISTORIA DE VIDA FORJADA A ORILLAS DEL PARANÁ

Miguel, de panchero a guardavida

Asegura que se llama Víc­tor Miguel Benítez, porque así lo bautizaron sus padres, pero un error en la partida de nacimiento indica que su nombre es Víctor Manuel. “No sé que dice ese papel, yo sé que me llamó Miguel”, desafía la legalidad. La anéc­dota abrió la charla de NOR­TE de Corrientes con uno de los guardavidas que hace hace seis años cumple fun­ciones en los balnearios.

Su historia es particular, comenzó en la playa, pero no en la arena.

Corría el año 2011 y poco a poco las playas en la zona sur de la costanera co­menzaban a tomar forma. Mientras, desde su puesta de venta de panchos, frente a un conocido boliche de la costanera, Miguel observa­ba los cambios de fisonomía del lugar, dragas que saca­ban arena, locales que eran lentamente desmantelados y un sitio que comenzaba a cambiar.

Una tarde vio que un jo­ven pescador había caído a las aguas del Paraná y no dudo en correr para resca­tarlo. “Ese hecho fue lo que despertó algo en mí y de ahí me empecé a preparar hasta que logré formar parte del primer grupo de guarda­vidas”, recordó el hombre. Y agregó que los primeros años no fue fácil, vendía panchos toda la noche y a las 7 de la mañana cerraba todo y se alistaba para, tor­pedo en mano custodiar las playas. Así desde 2012 y has­ta 2013.

“Tengo cinco hijos y había que trabajar para darles de comer”, contó, y destacó que hace dos años decidió dedi­carse a estar en las playas. “Deje los panchos y me vine exclusivamente para acá”, sintetizó.

Desde hace seis años Mi­guel suma horas y días en­teros dedicados al resguardo de los bañistas durante todo el año, ya que es parte del plantel estable de guarda­vidas de la Municipalidad. “Estamos todo el año sacan­do gente del agua, personas que no advierten la peli­grosidad y otras que toman drásticas decisiones”, des­cribió el hombre.

Su historia refleja la de otros tantos guardavidas que ponen en riesgo su pro­pia vida para salvar a la gen­te. Al ser consultado sobre los rescates realizados, dijo: “Llevo contados unos 12 rescates que me marcaron”, dijo, y aseguró que el secre­to es reaccionar rápido y dar seguridad a las personas que se encuentran en peligro.

En tanto, describió que, tras tantos años de trabajo, aprendió que el mayor pe­ligro está en el descuido a los niños. “Muchas veces las familias vienen y se dedican a tomar sol, no prestan aten­ción a dónde están sus hijos, y los niños en un segundo desaparecen, no miden la peligrosidad y ahí aparecen los problemas más grandes”, contó.

Miguel tiene cinco hijos y cuida a cada pequeño como si fuera propio. “Les presto mucha atención, pero tam­bién me acerco a las madres para pedirles que se hagan cargo, porque les recuerdo que no son niñero”, señaló entre risas.

Ayer, como lo hizo duran­te todo el año, el hombre estaba en la playa Arazaty I, donde estima que estará du­rante todo el verano, de 8 a 14, cumpliendo con su hora­rio, y de 14 a 20 se dedica al alquiler de kayaks. “Mi hijo más grande, Daniel, de 18 años, hizo la prueba para ser guardavida este año, espera­mos que pueda entrar y así estaremos juntos en esto”, manifestó. s

