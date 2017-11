Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126536

San MartÍn, Campeón del Super 20

Coco Mainoldi: “Lo merecíamos por todo lo que nos sucedió”

El alapivote fue clave en el Final Four. Teníamos una espina clavada y con esto empieza a irse un poco, dijo el santafesino.

El alapivote de San Martín de Corrientes y de la selección argentina, Leonardo Mainoldi, fue una de las figuras de la final que ganó el Santo el pasado sábado a Instituto por 83 a 74, para consagrarse campeón del Super 20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Metió 21 puntos en el partido final. Fue su segunda mejor anotación en este torneo por detrás de los 27 puntos con que los castigó a Atenas en Córdoba. Y no es casual, Mainoldi es uno de los emblemas de este equipo y subió sus números de visitante. En los 7 partidos que disputó fuera de casa tuvo 15,6 puntos por juego mientras que en los 6 partidos de local sus números bajaron a 7,5 tantos por partido. Aparece cuando se lo necesita. Y en diálogo con Pick and Roll, Coco afirma: “Hicimos un gran trabajo, hicimos dos grandes juegos. Hoy (sábado) teníamos el plus que estaba su gente, el viernes se había notado mucho y en la final también. Hicimos un trabajo increíble los 40 minutos, y estuvimos la mayor parte del tiempo por encima en el marcador y al final estuvimos más tranquilos y se notó un poco la presión de jugar de local, por la gente, es algo parecido a los que nos sucedió el año pasado a nosotros en Corrientes. También creo que nosotros nos merecíamos un título así”. “En un momento en que ellos sacaron una ventaja, nosotros no nos relajamos en ningún momento, esa fue una de las claves, porque si nos sacaban una diferencia amplia, con la gente, se iba a ser muy complicado poder volver. Eso me deja muy contento por el grupo, porque lo merecíamos después del año pasado y la Sudamericana de este año, teníamos ahí una espina clavada y con esto empieza a irse un poco”.s