Entregan turnos para después de 30 dÍas

Quejas de los afiliados del Pami por atenciones de salud

Sólo dos veces al mes pueden pedir turno y tienen un solo médico especialista. Las emergencias se atienden a los tres días de solicitar atención.

Los jubilados y pensionados son el sector más castigado, las atenciones de salud suman reclamos de los afiliados por deficiencias y los abuelos deben solicitar turnos para consultas médicas sólo dos veces al mes. En esos únicas dos fechas del mes que es cuando deben pedir turnos y se forman largas filas de abuelos que se acercan a la oficina de Pami para requerir un turno con un especialista. Las quejas de los afiliados no sólo se centran en las largas filas para realizar ese trámite sino que, según les dicen en la oficina del Pami, no pueden elegir su médico de cabecera en cada especialidad ya que la obra social dispone de un solo profesional por especialidad por lo que las consultas desde el pedido de turno suelen ser de hasta 30 días después. En el caso de tener una emergencia deben comunicarse a un 0800 donde les indican que deben acercarse a la oficina al día siguiente para requerir un turno prioritario. Lo que llama la atención y provoca el malestar de los ancianos y sus familiares es que, al parecer, ni siquiera para las emergencias los abuelos son atendidos rápidamente, se les da un turno prioritario con el especialista indicado tres días después. NORTE de Corrientes se comunicó con la directora del Pami de la sede Corrientes, Norma Pérez, quien aseguró que el Pami tiene unos 110 mil afiliados en toda la provincia y están siendo atendidos con normalidad. La funcionaria agregó que los afiliados tienen varias opciones de médicos que prestan el servicio con la obra social pero al ser muchos está claro que los turnos no serán de un día para otro. En cuanto a las emergencias especificó que si un abuelo tiene una emergencia debe comunicarse al 0800 que tiene el Pami y es allí donde rápidamente son atendidos. Los afiliados sin embargo niegan esta eficiencia de la institución y reclaman un mejor servicio ya que si quieren cambiar de médico de cabecera de una especialidad deben cumplir con una serie de requisitos. La obra social les ofrece un solo médico por especialidad y en caso de querer cambiar deben presentar recibo de jubilación, copia del DNI y una nota haciendo el pedido y los motivos por el cual quiere cambiar de médico. Desde el área de salud, algunos profesionales afirmaron que la mayoría no aceptan Pami porque los pagos se retrasan y son mínimos. s