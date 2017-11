Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126543

Tres derrotas en fila

Gallardo y la bronca por la racha negativa de River

El Muñeco consideró injusta la derrota con Independiente y apunta a ganar la copa Argentina para tener una alegría en el semestre.

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, calificó como “injusta” la caída ante Independiente por 1-0, de visitante, por la novena fecha de la Superliga Argentina de fútbol, al tiempo que señaló que su equipo atraviesa “una racha muy negativa”. “El rival nos respetó en todo momento. Nosotros controlamos y manejamos el partido. No se notó el hombre menos en 70 minutos. Pero no venimos ligando, es una racha muy negativa, y sufrimos un resultado injusto”, aseguró Gallardo. “Independiente no nos complicó, ni nos dominó, ni nos llegó. Por eso da mucha bronca. Perdimos por una contra, nos encontraron mal parados y sufrimos un resultado injusto”, reiteró. Gallardo luego habló del presente de su equipo. “Estamos ligando mal, atravesamos una racha negativa, y hay que cortarla en algún momento. Está en el aire, la tenemos que cortar, nos viene jugando muy en contra”, se sinceró. Gallardo también se refirió a Germán Lux, quien estuvo durante la semana en el ojo de la tormenta y hoy se fue expulsado a los 18 minutos del primer tiempo. “Estaba con mucha tristeza, por la expulsión, por la derrota y por lo que viene viviendo en los últimos días. Se hablan muchas estupideces y con mucha mala intención”, remarcó. Y cerró: “Tenemos que ganar la Copa Argentina (el 9 de diciembre jugará la final frente a Atlético Tucumán en Mendoza), el único objetivo que nos queda, para darnos una alegría en este semestre”, finalizó.s