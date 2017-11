Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126544

Lucas Faggiano, el jugador más valioso de la final

“Necesitábamos esto para liberarnos y dejar atrás un par de frustraciones”

El base del San Martín campeón, analizó el título obtenido por el rojinegro en Córdoba, tras derrotar al local Instituto por 83 a 74.

San Martín de Corrientes obtuvo el pasado sábado su primer título en la elite del básquet argentino, al ganar el torneo Super 20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). En Córdoba y en la final del Final Four, derrotó a Instituto por 83 a 74 para alzar el trofeo. El base de los correntinos, Lucas Faggiano, autor de 31 tantos en la final, producto de 6-7 en triples, 2-8 en dobles y 9-10 en libres, fue elegido como el jugador más valioso (MVP) de la final. El bahiense habló con el canal TyC Sports y señaló: “La verdad es que es una noche soñada. Estoy muy contento porque necesitábamos esto. Queríamos esto como grupo. Era lo que estábamos buscando, veníamos de un par de frustraciones. Y esto nos da un poco de alivio y alegría porque no hay nada más lindo que salir campeón. Y encima en la cancha que se da, fue todo muy hermoso”. “Contra Gimnasia (semifinal) no había tenido una noche buena en cuanto a la efectividad. Había errado bastante. Pero esto es así. El viernes erré, ahora entraron por suerte y sirvieron para que el equipo gane. Eso es lo importante y la confianza que me dan mis compañeros para que lo siga haciendo. Creo que el planteo un poco de Instituto era liberarme el tiro. Me quedaban las opciones, Seba (González) me decía que las siga tomando, mis compañeros también. Creo que ellos tenían que liberar algo, liberaron por mi lado y traté de aprovechar la oportunidad”, analizó el base, quien está jugando su segunda temporada en el Santo. Cabe recordar que San Martín, que clasificó a la Liga Sudamericana (LSB) 2018, había quedado eliminado en primera fase de la LSB 2017. A ello hay que sumar la final de Conferencia Norte perdida con Regatas en el torneo pasado. Por eso, Faggiano piensa que este título puede llegar a cambiar el chip: “Quizá necesitábamos esto para liberarnos, dejar atrás un par de frustraciones. Ojalá así sea. Nosotros siempre seguimos buscando, intentando. Y sabíamos que de tanto llegar a una definición, en algún momento se nos iba a dar, y ahora se nos dio. Sabemos lo que tenemos. Ahora debemos disfrutar esto y mirar para adelante”. Para cerrar, el campeón con San Lorenzo en la LNB 2015/16, dijo que “ellos estaban con mucha confianza, con un Super 20 muy bueno. No había que permitir que arrancaran con un aluvión. La clave fue que no se sintieran cómodos. El MVP es anecdótico. Se dio así por el juego y aproveché la oportunidad”. s