Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126564

Inicio » Información » Policiales

INSEGURIDAD

Asalto por Armenia: ladrón gatilló tres veces y no salieron los disparos

Un delincuente atacó a una mujer en inmediaciones de Armenia y Los Tilos, robándole la cartera. Como la víctima sacó su teléfono celular, el ladrón le apuntó con un arma de fuego: gatilló tres veces, pero los disparos no salieron.

17

“Iba por Armenia cuando una moto se me cruza en la esquina de Los Tilos... sigo 70 metros cuando el muchacho me pone contra la pared y un auto. Me pide que le entregue la cartera, pero llego a sacar el celular", expresó Lorena Fabiana y agregó: "me gatilla una vez... entonces tiro la cartera. Hago 20 metros más y saco el celular, me vuelve a gatillar, y me dice que me quemaba si no le daba el celular. Y en el tercer intento no salió el disparo, la primera vez me gatilló en el cuerpo, y la tercera en la cabeza” comentó.





“Andaba en una moto IBR negra. Estaba vestido con un jean y un buzo negro. Era morocho, de pelo corto, cabello negro, el rostro era como que tenía poseada la cara” describió.



“Fue casualidad, venía desde la costa hacia la Ivess, y venía con la cartera muy a la vista. Capaz como estaba solo atinó a pedirme solo la cartera no la moto” manifestó.



“Se ve que andaba buscando a alguien, justo me vio” indicó.



“Paré en la estación de Bomberos, y llaman a la policía, y tardó 45 minutos, como no venía llegó mi papá y me fui hasta la comisaría a hacer la denuncia” mantuvo.



Respecto al arma utilizada, dijo: “creo que era una tumbera... de color plateado” dijo.

Fuente: Radio Dos