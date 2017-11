Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126572

Inicio » Información » Política

Se acelera la interna radical frente a las elecciones por las autoridades

La interna en la Unión Cívica Radical (UCR) se acelera ante el inminente recambio de autoridades partidarias previsto para diciembre, mientras el gobernador Ricardo Colombi se anotó en la pelea por la conducción del Comité Nacional, y la "mesa chica" del partido reflotó las candidaturas de Mario Negri y José Cano para ese cargo.

12

Buenos Aires, 21 de noviembre (Télam)



Colombi confirmó hoy que "analiza" presentarse en el proceso interno para presidir el Comité Nacional, pero su postulación es rechazada por la cúpula UCR, que prefiere un dirigente "más previsible", que garantice la "autonomía" del partido en Cambiemos, sin descuidar la "buena sintonía" con la Casa Rosada, señalaron a Télam fuentes radicales.

"Es un desafío interesante", indicó el mandatario correntino -quien dejará su cargo al radical Gustavo Valdés, para integrarse a la Legislatura provincial- al responder sobre las versiones en torno a su eventual postulación para reemplazar al santafesino José Corral en la conducción del Comité Nacional.

En declaraciones a la radio LT7, de Corrientes, Colombi ironizó sobre el desempeño de Corral al frente del partido, a quien algunos radicales señalan como demasiado condicionado por su doble rol de intendente de Santa Fe y, a la vez, titular del radicalismo.

"Acá hay que tener un presidente", sostuvo el gobernador, quien cultivó una sinuosa relación con el Comité Nacional, que en el 2009 suspendió su afiliación por unas declaraciones que hizo poco antes de asumir la Gobernación en respaldo a las candidaturas del kirchnerismo para 2011.

Mientras se suceden las reuniones para alcanzar un candidato de "consenso", los popes de la UCR reflotaron las postulaciones del presidente del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, y del ex titular del Plan Belgrano, José Cano.

Según pudo saber esta agencia, el tema ya fue analizado en distintas reuniones de la "mesa chica" que además de Corral, integran el ex titular del Comité Nacional Ernesto Sanz, el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, y los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y el propio Colombi.

A esos encuentros también fueron invitados Julio Martínez (La Rioja) y Eduardo Costa (Santa Cruz), dos dirigentes que en las elecciones recientes triunfaron en sus respectivas provincias y se perfilan como posibles gobernadores en 2019; el chaqueño Ángel Rozas y Negri, quien no asistió por "priorizar" su tarea legislativa.

Impulsado por Corral y Sanz (al que denominan como el ministro sin cartera del gobierno de Mauricio Macri), Negri era hasta hace unos días el "favorito" para suceder a Corral: su actuación como jefe del interbloque oficialista es "valorada" por la Casa Rosada y cuenta con una "buena consideración" por parte de sus correligionarios, dijeron a Télam desde el Comité Nacional.

Pero el diputado cordobés -quien aspira gobernar su provincia en el 2019- ya avisó que no está dispuesto a abandonar su cargo en la Cámara baja, al menos hasta que no se lo reclame el PRO, que a partir del 10 de diciembre tendrá la mayor cantidad de diputados en el interbloque.

Algo similar ocurrió con el formoseño Luis Naidenoff, quien también declinó tomar la conducción del partido para ejercer la titularidad del interbloque en el Senado.

En tanto, los gobernadores radicales Morales (Jujuy), Cornejo (Mendoza) y el propio Colombi no comulgan con la idea de que Negri ostente los dos cargos a la vez, y barajan la alternativa del tucumano José Cano, quien cultivó una buena relación con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, pero viene de obtener una baja performance electoral en su provincia, Tucumán.