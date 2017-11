Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126589

COMENZÓ EL JUICIO A UN JOVEN POR EL CRIMEN DE LA ADOLESCENTE EN JOSÉ LEÓN SUÁREZ

Declaró testigo clave por el caso Melina Romero: “También abusaron de mí”

Dijo que el imputado violó a ambas y, cuando advirtió que su amiga mu­rió, la llevó a un arroyo y arrojó el cuerpo en una bolsa con piedras.

La testigo clave del cri­men de Melina Romero, ha­llada asesinada en 2014 en la localidad bonaerense de José León Suárez, aseguró ayer que el único imputado por el caso abusó de ambas y, cuando advirtió que su amiga estaba muerta, la lle­vó con otros hombres a un arroyo y la arrojó en una bol­sa con piedras.

La joven, que actualmente tiene 20 años y cuya identi­dad se mantiene en reserva, brindó la declaración más importante de la primera jornada del debate que co­menzó ayer a la mañana en los tribunales de San Martín con la intervención de jura­dos populares.

La testigo relató que en la madrugada del 25 de agosto de 2014, Melina, de 16 años, la pasó a buscar con Joel Fer­nández, de 20, alias “Chavi­to”, y otros jóvenes por su casa y luego concurrieron a otra vivienda, donde du­rante varias horas les dieron drogas y alcohol.

“Nos empezaron a drogar, empezaron a abusar de ella, ella no quería. Estaba como yo, de escabio. Los imputa­dos también abusaron de mí, no hice la denuncia porque no me iban a creer”, relató la joven con la voz entrecorta­da y en medio del llanto.

La chica dijo que en de­terminado momento la su­bieron a ella y a Melina a un auto y se dirigieron a un arroyo, donde ella pudo ver cómo tiraron el cuerpo de su amiga.

“A Melina la tiraron al arroyo, el pai César me tenía apuntando con un fierro. Era como un descampado, todo yuyo y pasto. Le colocaron piedras adentro de una bolsa negra”, aseguró.

Respecto del lugar donde las drogaron y abusaron de ellas, dijo que había muchas estatuillas, pero no pudo asegurar que se tratara de un templo umbanda.

La testigo explicó que ha­bía tenido contradicciones en sus anteriores declara­ciones porque “Chavito” la amenazaba por Facebook todo el tiempo y también recordó que fue asesinado un policía que custodiaba la puerta de su casa.

“Mataron un policía cuan­do el tiro era para mí”, re­cordó la joven en alusión al crimen de un teniente de la Policía bonaerense asesi­nado cuando le robaron su auto en el partido de Tres de Febrero.

El testimonio tuvo varias interrupciones: apenas co­menzó a hablar y contó que a “Chavito” lo conocía de chiquito, dijo que no quería declarar porque ya lo había hecho y comenzó a llorar.

El juez que dirige el deba­te, Adrián Berdichevsky, del Tribunal Oral 5, le explicó que el jurado no conocía su testimonio y tras un cuarto intermedio, regresó y efec­tuó el relato sin ver al impu­tado, que fue sacado de lugar.

No obstante, en otro momento se enojó por las preguntas de la defensa, se levantó y se fue y el magis­trado tuvo que ir a buscar­la. Otro testigo relevante de la jornada fue Diego Pi­nillo, un joven que estaba detenido en la comisaría a la que fue llevado preso “Chavito” y aseguró que al tercer día que llevaba allí, les contó a todos los deteni­dos cómo había muerto Me­lina y que la habían tirado al río en una bolsa con piedras.

“Nos dijo que fue a buscar a Melina con Toto, que des­pués se sumó un tal Narigón, que tomaron pastillas con vino, y que Narigón había abusado de Melina. Que des­pués en un momento Melina rasguño al Narigón y le pegó con un revólver en la cabe­za”, relató Pinillo.

Agregó que como Nari­gón tenía amenazadas tanto a Melina como a la testigo clave, no se podían ir del lugar y que en determina­do momento, “Chavito” se dio cuenta de que la joven estaba muerta y por eso de­cidieron tirarla al río en una bolsa.

Según este testigo, ese jo­ven dijo que la arrojaron al agua “dos veces, pero como flotaba la tiraron con pie­dras”.

Dos jóvenes apodados “Toto” y “Narigón” estuvie­ron detenidos en el marco de esta causa, pero ambos terminaron sobreseídos por falta de pruebas.s