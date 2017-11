Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126599

VIOLENCIA DE GÉNERO

Joven esquinense fue amenazada de muerte por su expareja

Un nuevo caso de violencia de género salió a luz en Esquina. Un muchacho de 19 años tiene amenazada a su expareja. El agresor quedó detenido luego de que insistiera con amenazas. Las imágenes de las amenazas recibidas vía teléfono celular:

No solo la joven sufrió el ataque del joven: y toda su familia se vio envuelta en una serie de episodios violentos que van desde ataques a domicilio, agresiones virtuales y por audio por parte del adulto que argumenta estar armado y prenderle fuego cuando la encuentre sola a la chica de 17 años.



Realizada las denuncias en la Comisaría de la mujer la familia al no tener seguridad recurrieron a Actualidad esquina para poner en conocimiento de las autoridades que deberían tomar cartas en el asunto, solicitando protección para toda la familia.



“No esperemos que suceda algo grave para que se pongan en movimiento”, manifestó Lorena a actualidadesquina, hermana de la menor.

Para denunciar cualquier caso de violencia de género tenés que llamar al 144

Allí se brinda información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita.