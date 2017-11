Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126629

Feminicidio en la localidad bonaerense de Castelar

Perpetua a hombre que asesinó de 22 puñaladas a su ex delante de sus hijos

Cristian Halliú fue declarado culpable por el asesinato de Cintia Laudonio. En la “última palabra”, el sentenciado insistió en su inocencia.

Un hombre fue condenado ayer a la pena de prisión perpetua al ser hallado culpable de haber asesinado a su ex pareja de 22 puñaladas frente a sus tres hijos en marzo de 2016, en una casa de la localidad bonaerense de Castelar. Se trata de Cristian Halliú, de 37 años, a quien el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Morón condenó como autor del delito de “homicidio calificado por el vínculo” de su ex mujer, Cintia Laudonio, de 34, con quien tenía un hijo y quien lo había denunciado por violencia de género. Los jueces Pedro Rodríguez, Juan Carlos Torti y Rodolfo Castañares dieron a conocer ayer la sentencia en una audiencia pública realizada en la sede judicial ubicada en Colón 1708 de ese partido, y coincidieron con lo solicitado por los fiscales Hernán Moyano y Florencia Demasi en sus alegatos del 15 de noviembre. Además, la abogada particular María Inés Terrizzano, representante de la familia de Laudonio como particular damnificada, también había pedido esa pena por el mismo delito. En tanto, la defensa oficial del imputado había solicitado ante el tribunal la absolución de Halliú por falta de pruebas y, subsidiariamente, la pena mínima por “homicidio simple”, que es de ocho años de prisión. Tras los alegatos de las partes, el ahora condenado, quien al momento del crimen trabajaba como supervisor de ventas de electrodomésticos en Carrefour, pronunció sus “últimas palabras” y, de pie y dirigiéndose al tribunal, afirmó: “Soy inocente”. El crimen de Laudonio ocurrió cerca de las 4.20 del 6 de marzo de 2016, en una casa situada en Curuchet al 1600 de Castelar, donde la mujer descansaba junto a sus tres hijos, dos niñas de ocho y diez años, respectivamente, y un varón de tres, este último fruto de su relación con Halliú. De acuerdo a los acusadores, el asesino arribó al lugar a bordo de un Peugeot 206 de color negro, saltó las rejas de hierro del frente de la vivienda y luego violentó una ventana para poder entrar al inmueble. Una vez dentro de la casa, el agresor sorprendió a Laudonio en la habitación en la que dormía, la apuñaló 22 veces y escapó, mientras que la mujer alcanzó a llegar hasta el baño, donde cayó desvanecida. Ante esa situación, la hija mayor de la víctima llamó por teléfono a sus abuelos, quienes llamaron al número de emergencias 911. Al arribar a la escena del crimen, los policías y los médicos constataron que la mujer apuñalada ya estaba muerta y que de las 22 heridas que presentaba en distintas partes del cuerpo, la primera de ellas le había producido un profundo corte en la arteria aorta. Inmediatamente después del crimen, los familiares de la mujer apuntaron contra Halliú y revelaron que la mujer lo había denunciado en tres ocasiones por violencia de género, a raíz de lo cual la Justicia le había impuesto una restricción perimetral para evitar que se acercara a la víctima. Según los testimonios recabados por los investigadores, el problema radicaba en que Halliú no soportaba que su ex mujer estuviera en pareja con otro hombre al que en varias oportunidades descalificó como “negro de m...”. En ese sentido, Rodolfo Laudonio, padre de la víctima, había declarado a los investigadores que el imputado estaba “obsesionado” con su hija y pretendía retomar la relación, pero que Cintia “no quería saber nada” al respecto. “Es un psicópata fuera de serie”, describió el hombre, y agregó que el último episodio de violencia previo al crimen había ocurrido el 22 de febrero de 2016, cuando Halliú amenazó de muerte a su hija. A partir de los datos recogidos, el juez de Garantías de Morón Alfredo Meade ordenó la detención del hombre, quien fue capturado horas más tarde del mismo día del crimen en la casa de su abuelo, ubicada en localidad balnearia de Mar de Ajó.s