Corsos oficiales: sólo queda una protagonista para cerrar el acuerdo

En el ámbito de las comparsas y agrupaciones afirman que serían tres: Ara Berá, Imperio Bahiano y Samba Total.

Esta semana debería ser clave para los carnavales correntinos. Según comentó a NORTE de Corrientes Marcelo Fígoli, representante de Fénix, la empresa organizadora de la fiesta 2018, tenían intención de firmar los contratos entre el 20 y 25 de noviembre, pero hasta el momento no hay novedades al respecto. Además, desde este medio se realizaron varias gestiones para conocer las distintas versiones y se pudo comprobar que hay muchas. Según explicaron desde la organización, por el momento no se firmaron los contratos pero la idea es hacerlo tal cual lo tenían planeado. Es decir en esta semana, y también mencionaron que de las nueve protagonistas que deberían ingresar al Corsódromo “Nolo Alías” el 26 de enero próximo, ocho de ellas ya habrían llegado a un acuerdo con la organización. Lo que supo es que la agrupación que todavía no llegó a un acuerdo sería Samba Total, dado que su presidente, Horacio Acosta, así lo afirmó, aunque volvió a recalcar que las diferencias no son tan grandes y que podrían cerrar el trato en las próximas horas o días. Pero extraoficialmente también confirmaron a este medio que la comparsa del rayo, Ara Berá, tampoco habría cerrado el acuerdo con Fénix, como tampoco Imperio Bahiano. Por ende, de ser cierto esto, Fénix tiene aún tres frentes abiertos antes de enviar los contratos que, según comentaron desde la empresa, todavía no saben si vendrá uno de los referentes de la organización o los enviarán vía mail. Por lo tanto el carnaval sigue esperando esta definición. Las comparsas que sí están definidas son Sapucay, Arandú Beleza y Copacabana, y en el rubro de agrupaciones musicales Sambanda y Kamandukahia. Todo indica que, mientras no tengan la certeza de que están en condiciones de afirmar que pudieron sellar un acuerdo con todas las protagonistas de la fiesta de Momo, la empresa no hablará al respecto. De todas maneras, sin dar nombres, ellos sostienen que sólo faltaría acordar con una de las participantes. Llamadas van, llamadas vienen, las negociaciones continúan y son muchos los comparseros que sienten la ansiedad de saber qué va a pasar. Sobre todo porque, a esta indefinición de no tener firmados los contratos a poco menos de dos meses de iniciarse la fiesta, se suman otras dudas como las fechas. La única certeza que existe en la jornada de hoy es que el desfile comenzará el viernes 26 de enero y se realizarán los tres show de comparsas, pero ni siquiera se sabe cuándo terminará el carnaval ya que los organizadores están esperando que asuma la nueva administración municipal para definir este tema. En su paso por Corrientes, Marcelo Fígoli dejó en claro que la fiesta se iniciará ese fin de semana de enero y continuará sin inconveniente alguno hasta el fin de semana de carnaval -cuando se bailan cuatro noches consecutivas-, pero aún quedan dos días por definir. De lo contrario, el carnaval de Corrientes sólo tendrá ocho noches de desfile y tres de show. La esperanza de la empresa organizadora es que una vez que asuma la fórmula Tassano-Lanari se firme una resolución extraordinaria para que se pueda hacer el desfile en tiempo de Cuaresma -algo que impide una ordenanza-, o bien que el nuevo Concejo Deliberante deje sin efecto esta normativa que tanto organizadores, dirigentes y comparseros consideran obsoleta. Pero pese a esto sigue vigente y deben respetarla a menos que se la pueda eludir a través de una excepcionalidad, o sea una resolución del intendente capitalino. Éstos son los puntos más importantes que quedan por definir en el corto plazo porque aún hay otras cuestiones que hasta el momento no tienen resolución. Se espera que en la segunda quincena de diciembre, cuando los organizadores presentarían de manera oficial la edición 2018, el carnaval ya tenga fechas definidas con todas las de la ley. Aún se desconoce no sólo el precio de las entradas (que es un detalle que podría llevar su tiempo), sino que lo que más preocupa a los comparseros es la falta de promoción de la fiesta. Se tenía pensado que sería un trabajo full time por lo menos a nivel regional, pero ante estas indefiniciones aún no se pudo lanzar campaña alguna. Y esto, sin lugar a dudas, podría atentar contra la cantidad de público que concurra a una de las fiestas más importantes del verano correntino, algo que viene pasando en los últimos años. Lo cierto es que el año pasado -así lo hicieron saber-, a las noches de corso concurrieron aproximadamente 40 mil personas cuando se esperaba superar ampliamente las 100.000. Es decir, aún está todo por verse. s