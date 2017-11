Volvemos al lugar que no tuvimos que haber dejado

Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126634

El Club Pingüinos se quedó con el segundo ascenso que estuvo en juego esta temporada y el próximo año acompañará a Colón que consiguió el primer pasaje que a la Primera División de la Asociación del Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC). La Banda Negra derrotó a Sportivo por un ajustado 60 a 56, en un partido duro, en el cual no tuvo un buen primer cuarto pero mejoró sustancialmente a partir de la defensa que realizó desde el segundo parcial. El entrenador de Pingüinos, Germán “Chiche” Roldán dijo a 24 segundos que “volvemos a un lugar que nunca tuvimos que haber dejado. Se ganó a lo Pingüinos porque no podíamos jugar muy lindo hoy pero había que sacar adelante el partido lo ganamos. La dirigencia hace un esfuerzo tremendo, también los jugadores y ojalá que el año que viene podamos formar un buen equipo”, expresó. Por su parte, Ezequiel Vargas indicó que el partido “salió como pensábamos porque sabíamos que Sportivo es un rival duro y que iba a ser difícil pero lo supimos ganar”. “Nosotros tuvimos que cambiar la defensa. Chiche (Roldán) supo el momento en el que teníamos que defender individual y en zona. Lo hicimos bien y logramos el objetivo de ascender”. Por último, Vargas señaló que “siempre en Pingüinos me sentí bien, más que en otros clubes porque este club es como mi casa. Sentía que le debía algo a la institución y ahora creo que cumplí, por eso creo que es mi último partido. Ya no tengo fuerzas para seguir trabajando y entrenando así que tengo una gran emoción porque este podría ser mi último juego”, sentenció el jugador. s