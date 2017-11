Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126636

Luego de la trunca "fiesta de la familia"

Egresados: incertidumbre estudiantil tras la clausura

Los alumnos están alerta y los padres piden que devuelvan el dinero.

El cronograma de cenas de egresados se reactivó anoche, a una semana del inicio de las recepciones de los colegios secundarios. Si bien las actividades se venían realizando con normalidad, el domingo pasado la Comuna clausuró una fiesta de alumnos y familiares donde se congregaron más de 3.500 personas, por diversas irregularidades. “Fue organizada a escondidas, no tenían autorización ni se realizaron controles previos. No teníamos conocimiento de que se iba a realizar, fue una fiesta clandestina, sin seguridad”, comentó a NORTE de Corrientes el titular de Control e Inspecciones de la Comuna, Carlos Cánepa. En tanto continúa el malestar de los tutores de las colegios René Favaloro, Cautivas Correntinas, Fray Luis Beltrán, Raúl Alfonsín y Quintana, quienes reclaman a la empresa organizadora la devolución del dinero entregado por la cena de egresados, la Fiesta de la Familia y la recepción. “No sabemos qué va a pasar, tenemos fecha de la recepción para el 16 de diciembre en el Regatas pero después de la clausura a la Fiesta de la Familia no sabemos si se va a realizar”, comentó una estudiante. Por su parte, el referente de la empresa Milenium, Raúl Fernández, señaló que no habrá reembolso (sólo devolvió $500 de los $5.500 pagados) y que las recepciones se realizarán, como estaban programadas. “Nos estamos haciendo cargo del evento truncado del domingo, le devolvemos los $500, y seguimos con el tema de las recepciones y cena, ya se entregaron las tarjetas de cena, mesa y recepción. Ya tienen fecha y lugar”, dijo. “Los padres estaban preocupados por saber si íbamos a seguir con el proyecto de hacer o no la recepción. Se acercaron a nuestras oficinas y nosotros en todo momento explicamos que tenemos intenciones de seguir con la cena y la recepción. Reconocemos que hubo fallas, pero queremos seguir para no dejar trunco nada”, agregó Fernández. La incertidumbre continúa entre los egresados ya que la recepción debería realizarse el 16 de diciembre en el Club de Regatas, pero descreen que pueda concretarse. Cánepa informó a este diario que hasta ayer no había sido remitido el expediente de solicitud de habilitación de dicha fiesta a su oficina, pero aclaró que todavía se realizan numerosos trámites en ese sentido.s