"Fue el miércoles a las 11 de la mañana y están todos muertos", dijo Itatí Leguizamón

Cunde la desesperanza, indignación y el llanto entre los familiares de los submarinistas

Tras la noticia de que la explosión detectada sería del submarino ARA San Juan, los familiares concentrados en la Base Naval de Mar del Plata entraron en un clima de congoja, y algunos ya dan por muertos a los tripulantes. Apuntan al Miinistro de Defensa Oscar Aguad por el mal manejo de la información.

Poco después de las 11 de la mañana de este jueves, en la Base Naval Mar del Plata se vieron las imágenes que nadie quería. Los casi 200 familiares que se encontraban siendo contenidos abandonaron el edificio de la Armada en medio de llantos, desmayos, y hasta algún intercambio de golpes de puño.



"Mataron a mi hermano", fue el primer grito desgarrador de un familiar desde el interior de su auto, cuando abandonaba la base, mientras a sus espaldas, en el interior del complejo, todavía se vivían escenas dramáticas.

Fueron estas escenas, las de los familiares tirados en el suelo llorando, las de las corridas y los abrazos, las que se anticiparon al propio parte oficial del capitán Enrique Balbi en Buenos Aires, empezando a dar a más de una semana del día de la desaparición del ARA San Juan la noticia que nadie quería, pero que con el pasar de las horas daba cada vez más miedo.



"Fue el miércoles a las 11 de la mañana y están todos muertos", dijo Itatí Leguizamón, que se acercó sola hasta la puerta de la base donde estaban apostados los periodistas. Si bien la Armada no confirmó las muertes, la explosión registrada ese día en la zona, según la esposa del sonorista Germán Suárez, es para ella una confirmación.



"Son unos perversos", gritó ante la prensa la abogada que esta semana había dejado saber en diálogo con Infobae que en 2014 su esposo ya le había hablado de una falla grave en el buque. "A mí no me van a venir a callar, esto está mal desde hace 15 años", agregó la mujer visiblemente enojada.

Según se pudo reconstruir, fue mientras daban el parte diario a las familias, en el punto de la explosión y al no querer confirmar muertes, que los familiares increparon a los voceros de la fuerza y comenzaron a generar destrozos en el interior del edificio.

Las ambulancias que estaban en la Base Naval partieron asistiendo a algunos familiares y nuevos equipos de emergencia se acercaron hasta el lugar, tras la confirmación de las 44 muertes en los relatos de quienes abandonaban el lugar.

“No nos dijeron que murieron, pero que están a 3 mil metros” aseguró la mujer de uno de los tripulantes del ARA San Juan, tras el anuncio de Enrique Balbi, vocero de la Armada Argentina. “Inauguraron en el 2014 un submarino pintado por fuera y vacío por dentro” acusó.

Itatí Leguizamón, la esposa de uno de los tripulantes del submarino ARA San Juan, explotó de bronca tras el último anuncio del vocero de la Armada, quien confirmó una explosión.

“Nos dejaron una semana esperando. Hoy sacaron a quienes no eran familiares directos. Escucharon una explosión el miércoles a la 11” dijo Itatí, quien visiblemente afligida marcó: “No nos dijeron que murieron, pero que están a 3 mil metros”.

La mujer fue categórica: “Ya fue, ya no tengo esperanzas”.

“Inauguraron en el 2014 un submarino pintado por fuera con una bandera argentina y vacío por dentro” acusó Leguizamón, quien aportó que “desde los años 70′ que nadie invierte un peso en las Fuerzas Armadas”.

Dolor y locura en la base

Al interior del predio naval, según dijo la mujer a Télam y a otros medios, se vivieron "situaciones de dolor y de locura" que incluyeron desmayos y descompensaciones.

"No nos dijeron que están muertos, pero es una suposición lógica. Nos acaban de decir que la explosión fue el miércoles a las 11 de la mañana, que ahí fue la explosión y el incendio, todo lo que fue y que el submarino se hundió a 3.000 metros", indicó.

"No dieron ninguna explicación, según ellos lo saben ahora, pero yo no puedo creer que recién lo sepan", dijo.



Desconsuelo y apoyo de otros oficiales de la Armada a familiares de los integrantes del ARA San Juan. Foto: LA NACION / Mauro V. Rizzi



A su vez, resaltó que "mandaron una mierda a navegar", pero que "la culpa lo tienen lo 15 años de abandono de la Armada".

Leguizamón reconoció que su esposo le había dicho que los submarinistas " tuvieron inconvenientes en el 2014 para emerger, no me importa que se sepa todo".

"Yo me siento engañada, no sé si el resto. Nos tuvieron acá una semana", dijo.

Visiblemente enojada agregó: "Son unos desgraciados, son unos perversos que nos manipularon a nosotros, que sí sabían y que no nos dijeron nada".

Cerca de unos 40 familiares recibieron el parte oficial de la mañana en la base naval de Mar del Plata que fue leído por Gabriel González, contraalmirante de la Armada Argentina, jefe del comando submarino, según explicó Leguizamón.



"Aclararon que hubo una explosión a la 11 de la mañana. Dicen que recién la detectaron ahora, pero quién puede ser tan estúpido como para pensar eso".

Después de ella, una decena de familiares se retiraron de la base, sin hacer declaraciones a la prensa, pero con evidentes muestras de dolor y con lágrimas en sus hojas.



La salida entre llantos e insultos de varios de los familiares encontraron picos de máxima tensión. Ocurrió sobre el puesto de guardia de la Base Naval que tiene salida a la Escollera Norte, donde uno de los hermanos de Víctor Marcelo Enríquez,uno de los sonaristas del submarino ARA San Juan, estalló en furia.

"Nos estuvieron engañanando, son unos hijos de puta", dijo al retirarse por este extremo, sugerido por las autoridades para eludir al grueso de la prensa que espera en la entrada principal, que da al paseo costanero.

Ofuscado, sin identificarse más que con su apellido, acompañado de su cuñada y otros familiares, salió a los gritos: "Vine a buscar a mi hermano y me llevo una foto, porque ni siquiera el cuerpo tengo, ni un cajón", dijo antes de mantener una fuerte discusión con el oficial a cargo de la vigilancia del sector. Al punto de los forcejeos.

Desesperado, como si en los uniformes advirtiera un oído de la fuerza para la que su hermano prestaba servicios, se fue con un último grito: "Ahora quiero un sueldo para mi cuñada, su hija", reclamó.

Fuentes. Infobae, Informe Darío Palavecino y agencia Télam.