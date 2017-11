Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126645

EN APUROS Y EN LA MIRA DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Oscar Aguad, el ministro más complicado por el manejo informativo de la crisis del ARA San Juan

"El Milico" Oscar Aguad, ex interventor en Corrientes y famoso por haber desviado 60 millones de dólares sin saberse adonde fueron a parar, ahora como Ministro de Defensa, "tocó de oído" en todo momento, demostrando una falta de manejo de la crisis del submarino. Siempre fue el último en enterarse y el primero en dar noticias falsas.

El episodio de las supuestas llamadas satelitales que, se esperaba, hubiera realizado el ARA San Juan, quedará en esta historia como un cortocircuito más de los muchos que ocurrieron en los últimos días. Los cables pelados cruzaron al Ministerio de Defensa con la Armada. Desde que se desató la crisis se le achaca a la fuerza el hecho de haberse movido de manera (como mínimo) independiente y hermética.



Desde el Ministerio que conduce Oscar Aguad confesaron que se enteraron de que el submarino estaba desaparecido por la filtración del telegrama de un marino. El ministro entonces regresó de Vancouver, donde participaba de un encuentro de Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz. Llegó a Mar del Plata, saludó a los familiares y se trasladó a Buenos Aires. Algunos dicen que la Armada lo quiso mantener lejos. Otros aseguran que el verdadero control de la situación está en Buenos Aires y que es allí donde debe permanecer este abogado cordobés, de 67 años, con antecedentes en el Ministerio de Comunicaciones y en la presidencia del bloque de la UCR en Diputados, antes fue Interventor en Corrientes con imputaciones por desvío de fondos por 60 millones e dólares, entre otros cargos.

Unas horas después del arribo de Aguad al país, el sábado a la noche, echaron a rodar las versiones de que se habían producido siete intentos de llamadas y que éstas podrían haber sido realizadas por el ARA San Juan.

Desde Defensa aseguran que los primeros en enterarse, en realidad, fueron los familiares de la tripulación del submarino -que esperan novedades en la Base Naval de Mar del Plata- a través de los militares que se encuentran allí. Fue algo que no le cayó bien al Gobierno. Aseguran que esa situación los forzó a difundir un comunicado porque la noticia ya había empezado a circular. Pero entonces la Armada, o una parte de ésta, no los acompañó. Así fue que se le empezó a bajar el tono a la información hasta que el dato se descartó. Culpan a Aguad de difundir esperanzas falsas a través de informaciones no confirmadas, tratando de defender su inoperancia política en el tema.

Al día siguiente, el jefe de esa base de Mar del Plata, Gabriel González, dejó de ser el vocero oficial para ser reemplazado por Gabriel Galeazzi. Una de sus primeras comunicaciones desató otro cimbronazo: el submarino había reportado una avería en las baterías y recién en el quinto día de la búsqueda, la información fue dada a conocer oficialmente. Desde el Ministerio de Defensa aseguran que tampoco sabían sobre esta avería, lo que sumó motivos de disgusto en medio de la tormenta. Pero pasado este punto, la fuerza y el Ministerio cerraron filas sobre las consecuencias que podría haber ocasionado el desperfecto: por ambos lados afirmaban que el daño reportado en las baterías nada tuvo que ver con la desaparición del submarino. Punto que en este momento está cuestionado ya que la explosión detectada se relaciona directamente con el evento de desperfecto eléctrico.



Anteayer, se agregó el supuesto ruido que se creyó provenía del ARA San Juan y que terminó siendo sólo de la naturaleza, lo que sumó confusión. En este caso el dato había surgido de la Marina de Estados Unidos. Acá tuvieron que salir otra vez a contar una decepción.