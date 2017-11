Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126676

Santo Tomé

Condenan a 18 años de cárcel a ex portero escolar por abuso

La condena recayó en Víctor Daniel Hernández. La víctima, hijastra del sentenciado, sufrió los ultrajes desde los 12 años.

El Tribunal Oral Penal de la 5ª Circunscripción Judicial con asiento en la localidad de Santo Tomé condenó a Víctor Daniel Hernández -ex portero de la Escuela Técnica Nº 1 de esa ciudad fronteriza- a la pena de 18 años de prisión por el delito de abuso sexual del que resultara vÍctima una menor, informaron ayer fuentes policiales. La denuncia la realizó la madre de la menor en 2014 contra el hombre conocido como “el portero porteño”. Según la investigación, se afirma que la víctima fue abusada por Hernández desde los 12 años en forma reiterada y cuando poseía 14 fue accedida carnalmente, por lo cual se agravó la situación judicial del condenado, según informó ayer la web de noticias urgentesantotome.com. En ese momento Hernández era pareja de la madre de la menor. A través de varios estudios médicos de rigor se comprobó que la nena sufrió abuso con penetración y se halló líquido seminal en varias prendas de la menor. Según una alta fuente judicial, fueron como 50 veces que el ex portero ultrajo a su hijastra cuando en varias oportunidades llevaba a la pequeña a moteles, a la costa del río Uruguay, a la zona de Gendarmería en Santo Tomé. Hernández fue detenido en el mismo día que la denuncia fue realizada, cuando aún desempeñaba funciones en la citada institución educativa. El tribunal que dictó sentencia ayer estuvo compuesto por los jueces titulares Rodrigo López Lecube, María Alejandra Petrucci y Ramón Alberto Ríos. Consultado por urgentesantotome.com, el abogado querelleante, Eduardo Etchegaray Centeno, señaló: “Estamos conformes con la condena porque es una victoria más contra el abuso sexual infantil y es algo que la sociedad reclama; es una satisfacción desde mi lugar aportar un granito de arena para que estos casos no sucedan más”. s