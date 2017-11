Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126677

Caso de Grooming en Goya

Afirman que la menor víctima de abuso sexual dijo que no conoce al imputado

La chica declaró en cámara Gesell, donde, según la defensa, manifestó que conocía al acusado por Facebook pero no personalmente.

La menor de 13 años víctima de abuso sexual en un contexto de “grooming” ocurrido en Goya, desvinculó al único imputado, según informó la parte defensora en la causa. Ayer, luego de la comparecencia de la víctima en cámara Gesell, el abogado Juan Arregín adelantó que pedirá el sobreseimiento definitivo de su defendido, Pablo Vidal, de 41 años, quien fue excarcelado porque para el juez no cuenta con pruebas suficientes para sostener la prisión preventiva. Según informó la prensa local y los abogados defensores del único acusado, la adolescente manifestó que no conocía a Vidal físicamente, y “que sólo sabe de él porque le comentaba sus fotos en Facebook”. Durante la declaración que se realizó en horas del mediodía de ayer, estuvieron presentes el titular de Juzgado de Instrucción Nº 1 de Goya, Lucio López Lecube; el fiscal de Goya Patricio Palizá, la abogada Mónica Méndez -defensora junto a Arregín- y el asesor de Menores. La declaración en cámara Gesell de la víctima había fracasado en una oportunidad ya que en ese momento sufría de estrés postraumático y la psicóloga había dispuesto que no se hallaba en condiciones. El hecho ocurrió el martes 7 de noviembre en las instalaciones abandonadas del ex hospital “San Juan de Dios”, del barrio Medalla Milagrosa de Goya, adonde la menor había sido citada a través de las redes sociales por un sujeto que se hacía llamar “Facu” para tomar unos mates. Cuando llegó -según consta en el expediente- se encontró con un hombre que no era el apuesto “Facu” que había conocido a través del Facebook, sino con otro que la amenazó y luego abusó de ella, para luego escapar. La chica deambuló por las calles del mencionado barrio goyano con la ropa rota hasta que fue auxiliada y trasladada al hospital local, donde recibió las curaciones. El jueves 9 a las 6, en la puerta de su casa fue detenido Vidal cuando se dirigía a su trabajo en la Dirección de Tránsito de Goya.s