Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126681

Inicio » Información » Cultura

Susy de Pompert

“Treinta años con la música no es nada y quedará demostrado en el escenario”

La artista celebrará tres décadas de cantora y a su vez un nuevo aniversario de su natalicio el 9 de diciembre a la vera del Paraná.

12

La reconocida cantora Susy de Pompert celebrará el 9 de diciembre tres décadas junto con la música y un año más de vida. La celebración será a la vera del Paraná en el Museo de Ciencias Naturales. Antes de este momento dialogó con NORTE de Corrientes. —¿Cómo fue transitar estos años con la música? —La música vino conmigo porque desde chiquita -esto me lo cuenta mi mamá-, ponía un banquito en el patio de casa y cantaba Correntina de ley como María Berta Enriquez -mi vecina que había ganado el concurso de Santo Tomé como solista de canto-. Fue andar un camino con algo que me eligió y me hizo vivir diversas etapas. Primero de la mano de mamá, quien nos acompañó siempre cuando comenzamos con el dúo conformado con Guillermo a salir los festivales. En todo momento siento que la música me eligió y la vida fue poniendo su parte pero también la música me puso a prueba muchas veces porque es muy celosa. Te quiere para ella. —¿Cómo se fue transformando la joven artista con la gran mujer que sube hoy al escenario? —Siempre recalqué la vida y lo que la vida nos fue mostrando, lo que me fue poniendo en el camino. Hoy miro para atrás y veo que de la artista quedan las ganas y la pasión con la que cantó siempre. Incluso pese a los momentos críticos que hubo durante 11 años dentro de los cuales 8 años dejé de cantar por ser manipulada. Esto tiene que ver con la etapa de mi vida que fui sometida, maltratada y creo que eso ayudó a convertirme en la mujer cantora que soy hoy. Me marcó y provocó un giro en la actitud, en el repertorio, en las decisiones que fui tomando. —¿Qué significa para vos esta doble celebración? —Celebrar tres décadas con la música y mi cumpleaños, si bien siempre acostumbré a recibir mi cumpleaños con música esto es muy especial porque son dos celebraciones muy fuertes para mí. El 9 de diciembre es mi cumpleaños pero es una fecha emotiva porque cuando tenía 8 años en 1977 fue el día que mi hermano mayor se ahogó en la laguna de mi pueblo. Durante muchos años no celebré mi natalicio. Lo pude hacer a los 40. Esta celebración será especial y con sentimientos encontrados. —¿Te quedaron cosas pendientes para hacer? —Siempre quedan cosas por hacer. De ahí el nombre del espectáculo: 30 años no es todo. Lo que busco hoy es mirar para atrás y agradecer a la vida por estas tres décadas de hacer música, de cantar y de decir. Pero también del compromiso a través de canciones que tiene que ver con la problemática social. Las cosas pendientes están y van fluyendo. Gracias a Dios no encontré mi techo todavía y creo que eso es positivo. —¿Qué sueños cumpliste? —El primer sueño cumplido fue el de ser la guainita que no se quedó con su música en su pueblito nomás. Pude jugarme primero junto con mi hermano y luego sola. Salir a distintos escenarios y recorrer la provincia y la región y llevar ese mensaje que es lo que cualquier cantor/a pretende. Y abrazo con el corazón que Dios me haya premiado con este don de poder cantar ya que al estar en un pueblo nunca tuve posibilidades de estudiar música. Y eso es algo pendiente y tiene que ver con la pregunta anterior. —¿Cuándo subís al escenario o te pensás como cantora, te aferrás a algo? —Cuando me pienso como cantora valoro mucho el poder hacer y decir a través de mis canciones. Cuando subo al escenario me pasa de mirar a la gente que espera lo mejor de mí. Recibir esa emoción es lo que busco. Siempre sentí las canciones que cantaba, por eso hago un trabajo muy selectivo del repertorio porque me parece que si el artista no se emociona; no puede emocionar al público. —¿Es muy difícil vivir de la música? —Lo es. Sobre todo cuando no vamos acompañados por el sistema. Cuando el sistema no considera al artista como un trabajador se complica. Cuando el sistema tiene en cuenta a un determinado grupo de artistas como un elenco estable y los demás quedamos afuera; cuesta el doble. También hay una cuestión de falta de formación cultural. No nos cuesta pagar una bebida que nos cobran el doble pero sí el derecho para disfrutar de un espectáculo. Y eso hace mal al artista. Fue y es difícil vivir de la música pero sí siento que me dio mucho y es por eso que no quiero dejarla. —Cómo es compartir este amor artístico con tu hija? —Compartir este amor artístico con Florencia es algo que superó siempre mis emociones. Si bien yo la soñaba cantora, nunca fue presionada. Pero desde la panza cantaba conmigo en los festivales al igual que cuando ensayábamos. La primera vez que me tocó cantar con ella fue cuando tenía 14 años y se incorporó a las giras de los Hermanos de Pompert. Ese día sentí que era una artista que iba a dar mucho. Y cuando veo su crecimiento agradezco a Dios y a la vida porque no deja de sorprenderme al ser la inmensa artista que es. —¿Quién es hoy Susy de Pompert? —Es una cantora que sigue reflejada en la gurisita de San Miguel que cantaba y soñaba con cantar en muchos lugares y es la mujer que pudo sortear todos los obstáculos que la vida le puso. Que pudo superar cada prueba y que la Susy de hoy es la que nos está diciendo que siempre es posible seguir hacia adelante; que siempre es posible no dejar de creer y que sobre todo aprendió a creer en ella misma. Desde que pegó el portazo en aquel febrero de 2006 porque quiso salir de un círculo de violencia fue cuando reforzó su fe en ella misma. Porque creo en mí es que pretendo seguir cantando para devolverla a la música todo lo que ella me dio. —En el espectáculo ¿vas a contar con invitados especiales? —Tendré la compañía de Oscar Mambrín en acordeón y bandoneón, Gustavo Soto en guitarra, Cristian Taján en bajo. Como invitados estarán mi hermano Guillermo para rememorar los años del dúo, Florencia y mi amiga Marta Carrara; arpista internacional además de otras personas que están muy ligadas a estos 30 años. —¿Qué temas vas a presentar? —Vamos a ir presentando temas que tienen que ver con mis inicios, mis primeros pasos y luego lo del dúo también temas con Florencia. Otro cuadro que tenga que ver con Brazos fuertes que fue esta campaña que iniciamos en 2013 y nos marcó porque demostró que desde la música es posible militar, concientizar y dar un mensaje valioso de la vida de las mujeres y las personas en general. Luego Tierra desnuda que fue mi primer disco solista, un trabajo que soñé toda mi vida y finalmente un repertorio actual que tienen que ver con género diverso donde no está solamente el chamamé también la zamba canción, el tango canción. Donde también cantamos a Serrat, a Spinetta, a Piero. —¿Cómo pensaste el show del 9 de diciembre? —Hace dos meses en un momento me vino a la cabeza que a fines de noviembre cumplía 30 años con la música y al toque me comuniqué con Raúl Díaz y Jesús Pucheta para ver si me iban a dar una mano con esto si yo quería celebrar con música y se prendieron y así empezaron a gestar todo este momento. s