Tassano anticipo un plus de fin de año para municipales

Tassano anticipó que está “en la agenda” la asignación de un plus de fin de año para los municipales de la Capital. “Eso lo vamos a coordinar con la Provin­cia”, dijo.

Capital, Eduardo Tassano, confirmó que se definirán las áreas “a partir de obje­tivos”. Ya designó a Hugo Cuqui Calvano como coordi­nador de gabinete. “A Turis­mo le vamos a dar un rango especial”, adelantó.

Tassano anticipó ayer que una de las primeras medidas que tomará ni bien asuma, el 10 de diciembre, será enviar al Concejo el “nuevo organi­grama” de la Municipalidad, para definir “secretarías y subsecretarías con base en objetivos”, pero aclaró que hay “algunos sectores” de la estructura actual que “no se van a modificar”.

“A Turismo le vamos a dar un rango especial, asocia­do a Cultura y Deporte, por eventos que queramos hacer en la ciudad en conexión con el turismo interno”, ex­plicó Tassano en Radio Dos. “Queremos tener un crono­grama de eventos naciona­les, internacionales y loca­les, y eso lo vamos a impul­sar el 10 de diciembre”, dijo.

Tassano reiteró que serán nueve las secretarías en el nuevo organigrama munici­pal, entre ellas, la Secretaría de Coordinación, que estará a cargo de Hugo Calvano, quien no asumirá su banca en el Concejo. “A través de él se coordinarán las subsecre­tarías de Participación Ciu­dadana, Modernización, In­novación, Comunicación”, anticipó.

“La idea es interacción, trabajo en equipo, con reu­niones permanentes de gabinete. En eso estamos trabajando hace tiempo con Hugo Cuqui Calvano y en gestión de gobierno. Quere­mos tener funcionarios que tengan participación y con­tacto con la gente”, dijo.

En cuanto a Economía, Tassano reiteró que no nombrará al frente de esa área a quien sonaba como número puesto, Marcelo Ri­vas Piasentini, subsecretario de Hacienda de la provin­cia. “Tenemos otro nombre, pero será anunciado en con­ferencia de prensa”, antes del 10 de diciembre, señaló.

Calvano contó que no fue fácil decidir si continuar como concejal -renovó su banca en las elecciones del 4 de junio- o asumir un cargo en el Ejecutivo municipal y confesó que hasta lo consul­tó con la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y ella “entendió que era un paso adelante”. “Fue complicado porque uno había apostado a un rol, entendemos que hay que hacer lo que haga falta”, dijo.s