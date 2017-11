Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126716

Inicio » Información » Política

En la capital

Comenzaron las fricciones por la suba del boleto

El expediente está frenado y la cámara empresaria apunta contra un concejal de ECO que será funcionario de Tassano.

12

El peronismo (kirchnerista) ya se desentendió del asunto, como de muchos otros temas, y dejó la tarea pendiente para la próxima gestión de gobierno en el Municipio capitalino. Después del 10 de diciembre, ya en condición de Intendente, el cardiólogo Eduardo Tassano tendrá que lidiar con el incremento del precio del boleto del transporte público de pasajeros y su futuro secretario de Coordinación, Hugo “Cuqui” Calvano, no le está haciendo sencillo el camino. La cámara empresaria del sector responsabiliza al actual concejal de ECO las demoras que está sufriendo el expediente en el ámbito del Concejo Deliberante, aunque a decir verdad hay una confluencia de fuerzas centrífugas que impide avanzar en cualquier sentido, salvo aquellos proyectos que están bien anudados al acuerdo de transición que firmó el saliente Roberto Fabián Ríos con el equipo entrante. El actual presidente del Deliberativo, Luis Salinas (PJ), ya anticipó que el aumento del boleto le quedará a la próxima gestión. Y para completar, Calvano adelantó objeciones a la pretensión del empresariado de llevar el boleto a casi $15, que luego se redujo a $12,10 en el marco del análisis en la Comisión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu). “Ese valor es una exageración, los empresarios van a tener que explicar” por qué siempre tienen déficit y necesitan mejorar sus ingresos, habría dicho Cuqui Calvano apenas fue ungido mediáticamente por Tassano como próximo funcionario de su gabinete. Las declaraciones del actual concejal no cayeron bien en el seno de la cámara que nuclea a los propietarios de empresas de transporte urbano de pasajeros (Cetuc). Ayer su vocero, Javier Harfuch, salió por una radio amiga a protestar por la demora en el tratamiento del tema y habló de “politiquería”. También advirtió que si no se actualiza el precio del boleto tendrán problemas para cumplir con el incremento salarial que se pautó con los choferes, y, de pura casualidad, en el mismo dial aparecieron los dirigentes de la UTA avalando la necesidad de un retoque al precio del pasaje. “Lamentablemente es una situación que se repite; teníamos esperanza de cambios al terminar la pelea electoral pero pasaron dos sesiones y el tema no es tratado en el Concejo. Entendemos que seguimos igual: este tema se utiliza políticamente sin tratarlo técnicamente. Y estamos molestos por esta situación”, dijo Harfuch. Y completó: “Manifestamos nuestra molestia porque el tema se sigue utilizando políticamente sin tratarlo desde lo técnico. La situación se está tornando insostenible por el capricho de algunos que buscan réditos personales”. El blanco de las críticas empresariales es Cuqui, con quien nunca tuvieron una relación armoniosa. El actual concejal y futuro funcionario ha sido el más enconado opositor a los últimos aumentos del boleto y haciendo honor a esa línea, luego de un silencio inicial, volvió a la carga contra el nuevo pedido de la Cetuc. ¿Calvano habla por sí o es el ariete de las nuevas autoridades para poner límites a los colectiveros y entablar otro tipo de relación? Como sea, la dureza del joven edil está sembrando obstáculos en el camino de Tassano que todavía no llegó al Palacio.s