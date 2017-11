Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126717

Ala pivote de San MartÍn de Corrientes

Mainoldi analizó la victoria de Argentina en el debut

El jugador del rojinegro correntino aportó seis tantos en el triunfo sobre Paraguay, por la eliminatoria continental.

El alapivote de San Martín de Corrientes, Leonardo “Coco” Mainoldi, volvió el jueves por la noche a vestir la camiseta de la selección argentina de básquetbol. Fue en el partido en el que Argentina venció fácilmente a su par de Paraguay, por 96 a 63, en encuentro de la primera fecha del grupo A de la eliminatoria continental rumbo a la Copa del Mundo China 2019. “Siempre empezar ganando es lo que uno y todo equipo quiere. A lo mejor lo que se hizo bien y lo que se hizo mal ya se analizará, el domingo (mañana) tenemos otro partido importante. Hay que ser realistas, son pocos días los que tenemos juntos, pero creo que se mostró una buena imagen. Hay que seguir trabajando y ahora viene un partido duro en Panamá”, dijo Mainoldi, autor de seis tantos el jueves en La Rioja. Para visitar mañana a Panamá (a las 16) Argentina no contará con el capitán, Luis Scola, y sobre ello el Coco le dijo a Básquet Plus: “Es un jugador muy importante, trataremos de que se note lo menos posible. Cuando pasan estas situaciones el equipo va a tener y tiene que tratar de solventar la ausencia de un jugador tan importante, así que esperemos que no se note tanto. Al ser un jugador tan importante seguramente se notará, pero trataremos de disimularlo”. Sobre el partido contra los guaraníes, Mainoldi, el campeón del Súper 20 con San Martín, analizó: “En la segunda parte se vio lo mejor, sobre todo en defensa, y ese juego que quisimos imponer, agresivo y rápido, corriendo la cancha. Creo que es ahí donde todos nos sentimos cómodos. Atrás nos costó un poquito más al principio, y bueno, ahora a descansar, y a emprender el viaje a Panamá sabiendo que va a ser un partido muy importante el domingo”.s