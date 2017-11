Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126722

Denuncia de abuso en Goya: la defensa solicitó que sobresean al acusado

El pedido se realizó tras la declaración de la víctima, que habría dicho no conocer al sospechoso. El fiscal pidió analisis de ADN.

La defensa pidió el sobreseimiento del acusado en el caso de abuso de una adolescente de 13 años en un contexto de grooming, ocurrido en la ciudad de Goya. La presentación se realizó luego de la declaración de la menor en Cámara Gesell, que fue realizado el jueves al mediodía, donde manifestó no conocer personalmente al imputado, Pablo Vidal -41 años-, según informó la parte defensora en la causa. El abogado Juan Arregín informó que en la mañana del viernes se realizó el pedido de sobreseimiento de su defendido, quien fue excarcelado porque -para el juez- no contaban con pruebas suficientes para sostener la prisión preventiva. “En realidad nunca hubo una prueba concreta en contra de Vidal”, remarcó el letrado. Por su parte el fiscal de instrucción de Goya, Patricio Palisá, adelantó que esperan los resultados de los análisis de ADN realizados a los restos de semen encontrados en la menor, para “poder determinar la desvinculación o no de Vidal”. Asimismo, aclaró que los estudios se encuentran en estado incipiente, ya que todavía no fue solicitado por el juez, quien debe realizar el pedido. Por otro lado, Palisá manifestó que esperan los resultados de los peritajes psicológicos realizados a la menor, “para determinar si hay signos de fabulación o no”, y poder continuar con la causa. El hecho que conmoción a la segunda ciudad de Corrientes ocurrió el martes 7 de noviembre en las instalaciones abandonadas del que fuera el hospital San Juan de Dios, ubicado en el barrio Medalla Milagrosa, de Goya, adonde la menor había sido citada a través de las redes sociales por un sujeto que se hacía llamar “Facu”, para tomar unos mates. Cuando llegó -según consta en el expediente- se encontró con un hombre que no era el apuesto “Facu”, al que había conocido a través del Facebook, sino con otro que la amenazó y luego abusó de ella, para luego escapar. La chica deambuló por las calles del mencionado barrio goyano con la ropa rota, hasta que fue auxiliada y trasladada al hospital local, donde recibió curaciones. Mónica Méndez, abogada del acusado, afirmó: “La menor lo desvincula totalmente, diciendo que hace un año Vidal le comentaba las fotos de Facebook, por lo que sus padres le prohibieron el celular. Que no lo conoce. No habló con él. Que mintió respecto a la violación, dado que venía atravesando una cuestión personal”. s