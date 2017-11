Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126723

Mandiyú pretende que el clásico con For Ever sea el despegue futbolístico

El nuevo cruce mesopotámico será a las 17, de dos equipos con muchas modificaciones, donde por ejemplo, Suárez y Fullana cambian sus arqueros.

Una nueva edición del clásico litoraleño se jugará esta tarde en Corrientes, con el choque entre Deportivo Mandiyú -último con 9 puntos- y Chaco For Ever -quinto con 18 unidades-. Será desde las 17 en cancha de Huracán Corrientes, con arbitraje del concordiense José Sandoval, por la 14ª fecha de la zona 4 del Torneo Federal A. Pablo Suárez, el entrenador “aldodonero”, decidió jugar al misterio y no confirmó la alineación del equipo que tratará de torcer la historia de un presente por demás complicado y que viene de ser goleado en Formosa 4 a 1 por Patria. De todas maneras se especula un conjunto con varias modificaciones e incluso la vuelta de algunos futbolistas que arrastraban dolencias o que habían sido preservados en el juego en Formosa por la seguidilla de partidos y el cansancio por los viajes. Sin embargo, el cambio más resonante que introduciría el DT sería el del arquero. Jamil Jara -baluarte en el ascenso del Federal B al A- ocuparía el arco sustituyendo al santafesino Cristian Mazzón. Pero además el equipo mostraría otros seis cambios. Rafael Blasco por el uruguayo Duarte Techera, Gonzalo Ramírez por Coronel, Nicolás Monje por Monzón, Germán Mayenfisch por Silisqui, Julio Sena por Reinero y Matías Fesztein por Acosta. Sin dudas la vuelta desde el inicio que más ilusiona es la del “Enano” Mayenfisch, porque de su lucidez y creatividad depende el buen funcionamiento del equipo. El equipo de Miguel Fullana viene de empatar en su cancha con marcador cerrado con Antoniana. El DT “blanquinegro” también cambia su arquero, Gastón Canuto por Ledesma y otras cuatro variantes: Franco Valdez, Marcos Ojeda, Sebastián Sciorilli y Gabriel Valdez por Barale, Russo, Oscar Gómez y Villalba Fretes.s