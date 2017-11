Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126725

De cara al mundial de Rusia 2018

Argentina se preparará en la casa de su capitán Messi

El seleccionado de Sampaoli entrenará en Barcelona, España.

El Mundial de Rusia 2018 será, casi con seguridad, el último de Lionel Messi con la Selección argentina, la última oportunidad de levantar el trofeo más importante con la camiseta de su país, el momento de sellar a fuego su nombre en la historia. El cuerpo técnico de Jorge Sampaoli lo sabe y pretende que la “Pulga” esté con la cabeza completamente puesta en esa competencia. La confirmación del sitio escogido para llevar a cabo la preparación previa da sustento a estas conjeturas: Argentina hará base en Barcelona antes de ir a Rusia. “Está confirmado que va a ser en Barcelona. Todavía no llegó la fecha”, reconoció el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, ante Télam. El predio que se utilizará será el de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, que cuenta con siete canchas profesionales, cuatro de ellas de césped artificial. El sitio está ubicado a 20 minutos de Castelldefels, el lujoso barrio de Barcelona donde Messi vive desde hace varios años. Esta Ciudad Deportiva fue fundada en 2006 y tiene 150 mil metros cuadrados. Allí entrenan tanto el equipo profesional del Blaugrana como la plantilla del Barcelona B. Al mismo tiempo, se le da forma a La Masía, la reconocida cantera del club. Tapia también contó al pasar que habrá un partido de despedida antes de que el equipo viaje al Mundial, aunque no develó dónde se realizará. Tras la clasificación al Mundial, se especuló que Argentina pasaría tres semanas en Barcelona, algo que todavía no fue confirmado. Cabe destacar que la Selección tendrá que llegar a Rusia al menos cinco días antes de su partido de presentación, según marca el reglamento. El próximo 1 de diciembre se desarrollará el sorteo de los diferentes grupos en Moscú, aunque Sampaoli ya sabe que el debut, por lógica, será entre el 15 y el 19 de junio.s