La represa hidroeléctrica y sus frutos

Apuestan a una meta ambiciosa, la provincialización de Yacyretá

Se conformó un foro para apuntalar la iniciativa que ya tiene curso legislativo en el ámbito local y nacional. Dicen que es posible.

Sobre la base de un par de casos que se resolvieron en forma positiva para las provincias reclamantes, un grupo de correntinos se puso como objetivo conseguir la transferencia de la represa hidroeléctrica de Yacyretá al ámbito de la Provincia. Se trata de una meta ambiciosa, que podría generar cambios profundos para Corrientes y el país, ciertamente no hay antecedentes de traspasos de obras de igual magnitud, no obstante los promotores de la iniciativa sostienen que es posible. De hecho tienen argumentos para exponer y lo harán el viernes 1 de diciembre cuando hagan la presentación del denominado Foro de Yacyretá. La presentación tendrá lugar en la sede del Colegio de Abogados de esta ciudad. El Foro de Yacyretá es un espacio de heterogénea integración que buscará dar sustento e impulso al objetivo de conseguir que Corrientes sea dueña de la monumental represa hidroeléctrica construida en medio del río Paraná en jurisdicción de la localidad de Ituzaingó. Aunque la obra está en Corrientes, buena parte de los beneficios que producen no se derraman en la provincia, de hecho la sede permanente de la Entidad Binacional Yacyretá es la ciudad de Posadas (Misiones). El afán de provincialización tiene dónde apoyarse, un proyecto firmado por el senador Noel Breard entre otros, titulado “Ley de autonomía energética e igualdad de tratamiento”, que ratifica el dominio originario de la provincia de Corrientes sobre los recursos naturales de índole hídrica ubicados en el territorio correntino y como consecuencia eso comprende a Yacyretá. De este razonamiento se desprende, según dice el Artículo 3º del proyecto, que “la provincia de Corrientes debe recibir por el fruto generado por la explotación de los recursos naturales, lo mismo que recibió la contraparte contratante de Argentina desde el año 1994 (energía de libre disponibilidad en el mismo porcentaje y recursos dinerarios que aporta a la otra parte) como así también para el futuro, en las mismas condiciones que la contraparte”. El proyecto tomó estado parlamentario en septiembre y todavía está en análisis. Otro similar fue cursado en el Congreso de la Nación y también en el Parlamento del Mercosur. El trámite apenas comienza. s