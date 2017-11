Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126767

Inicio » Información » Política

Recambio en los próximos 15 dÍas

Con la jura de los nuevos legisladores llegarían otras figuras al Gabinete

Alistan sesiones preparatorias para la asunción de los funcionarios. Arranca el Senado; el 1 de diciembre, Diputados. El 7 lo hará el Concejo.

12

En las próximas semanas se inician las sesiones preparatorias en ambos organismos a nivel provincial. La Cámara alta ya anunció que el próximo jueves 30, a las 10, se realizará la asunción de los nuevos legisladores. Ese día asumirán senadores electos en los comicios del 8 de octubre, y son Ricardo Colombi, Sergio Flinta y Alejandra Seward por Encuentro por Corrientes. Harán lo propio Víctor Giraud y Carolina Martínez Llano por el Partido Justicialista. Por estas horas, transcendidos indican que Colombi no asumiría luego de entregar el mando de gobierno a Gustavo Valdés. Ese día se elegirían además las autoridades del Senado. De los cargos a renovar, el más importante es el de la Vicepresidencia primera, hoy en manos del radical David Dos Santos. La importancia del cargo radica en que, en caso de acefalía en el Poder Ejecutivo, el vicepresidente podría gobernar la provincia, algo que sucedió en 1999. En cuanto a la Cámara de Diputados, Pedro Cassani continuará en la Presidencia como desde 2010. En esta Cámara no está confirmada, pero el 1 de diciembre sería la jura y elección de autoridades, a las 10. También el Concejo Deliberante de Capital realizará su sesión preparatoria en la que jurarán los 10 concejales electos el 4 de junio; pero lo harán el jueves 7 de diciembre. Ese día, además, se deberá definir quién será el presidente del Concejo durante el período 2018. Todo indica que el ungido será el radical Norberto Ast, que supo ocupar el cargo en su período anterior como concejal. Asumiría la actual directora general de Epidemiología de Salud Pública, Claudia Campias, quien se sumará a representantes del radicalismo en el deliberativo comunal por el corrimiento de lista, ya que la semana pasada fue confirmado Hugo “Cuqui” Calvano en el gabinete de Eduardo Tassano, al frente de la Secretaría de Coordinación de la Municipalidad de la Capital. En cuanto a la conformación del gabinete provincial, la mayoría de los ministros continuarían. Confirmaron además que Eduardo Vischi, actual ministro de Coordinación y Planificación, formará parte del gabinete de Valdés, por lo que no asumiría su banca en la Cámara de Diputados y el corrimiento beneficiaría a Javier Silva, del PRO. En el Ministerio de Obras y Servicios Públicos es un hecho que Aníbal Godoy no continuará, ya que asumirá como diputado. Lo reemplazaría César Bentos, actual subsecretario de Políticas para el Desarrollo Regional. Para el Ministerio de Industria, lugar que deja vacante Ignacio Osella, electo intendente de Goya, se manejan varias alternativas. En ese sentido, también queda acéfala la Subsecretaría de Turismo, ya que José Cheme fue electo en la localidad de Empedrado. El titular de la UTA, Rubén Suárez, se apresta a asumir como senador provincial reemplazando a Henry Fick, que se hará cargo de la Intendencia de Mocoretá.s