Pablo Sixto Suárez

"Vamos a seguir luchando con estos guerreros"

El entrenador “algodonero” destacó la entrega de sus dirigidos tras la importante victoria (1-0) en el clásico regional ante Chaco For Ever.

“Los clásicos se ganan como sea”, suelen afirmar los amantes del fútbol. Y así fue como se vivió, sintió y disputó el cruce entre Deportivo Mandiyú y Chaco For Ever, dos equipos considerados como los grandes del Nordeste que volvieron a cruzarse ayer en el estadio de Huracán Corrientes, donde terminó siendo victoria (1 a 0) para el Algodonero, juego correspondiente a la 14ª fecha de la Zona 4 del Federal A. Lo cierto es que estos partidos se ganan como sea, con los dientes apretados, de pelota parada o bien con alguna cuota de suerte, algo que le era esquivo a Mandiyú hace varias de fechas, pero que ayer le terminó dando una alegría a través de ese “empujoncito” con la panza de Álvaro Pavón. “Lamentablemente fuimos un desastre en Formosa (caída 4 a 1 ante Sportivo Patria), pero en la semana hablamos con los chicos y entendieron el objetivo. Tengo muchos jugadores con molestias, pero a pesar de eso nos pudimos quedar con la victoria en un partido tan importante”, afirmó el entrenador “algodonero”, Pablo Sixto Suárez, concluido el partido en el estadio “azulgrana”, que contó con un gran acompañamiento a Mandiyú. Sobre la importancia de este clásico regional dijo: “Teníamos que buscar los tres puntos. Además en este tipo de clásico se juega poco al fútbol, es más garra y corazón, esto se juega así”. Chaco For Ever no tuvo situaciones de peligro sobre el arco de Jamil Jara, quien hizo su debut en la categoría, y Suárez destacó la actuación de la última línea: “Los tres del fondo son unos leones, por suerte no tuvimos errores y Jamil (Jara) respondió bien”. “El triunfo es importantísimo. Quizás la gente por ahí está impaciente, pero es lo que tenemos. Vamos a seguir luchando con estos guerreros. Los jugadores demostraron que podemos salir de la situación en la que estamos”, afirmó el entrenador. Consultado sobre el próximo objetivo del equipo, sabiendo que en la siguiente instancia se jugará la permanencia en la categoría. “La idea es sumar la mayor cantidad de puntos hasta el final del torneo, al menos entre siete y nueve, para entrar un poquito mejor a la fase Reválida”. s