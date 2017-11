Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126769

Para empleados estatales

Antes de dejar el sillón, Colombi licitará un contrato millonario con una ART

La nueva empresa se hará cargo de la cobertura de riesgos de trabajo para todos los agentes de la administración pública de Corrientes.

Cinco días antes de que se realice el recambio de gobierno en la provincia de Corrientes, el actual gobernador, Ricardo Colombi, abrirá los sobres de las empresas interesadas en la cobertura laboral del personal dependiente de la administración central, constituida por el Poder Ejecutivo y Poder Judicial, reparticiones, unidades y oficinas dependientes de tales poderes; organismos descentralizados, sean autofinanciados o no, y entes reguladores de servicios privatizados. A pocos días de que finalice su mandato, Colombi resolverá una contratación con una nueva prestadora de seguro, que contará con un presupuesto de $1.429.350.008,35 (un mil cuatrocientos veintinueve millones trescientos cincuenta mil ocho, con treinta y cinco centavos). El martes 5 de diciembre, en un acto que se llevará a cabo a las 9 en el Ministerio de Hacienda se abrirán las ofertas. Hasta ahora se desconoce cuántas aseguradoras han comprado los pliegos de base de condiciones y se especula con que todas harán una propuesta económica para quedarse con el servicio. La compra de los pliegos están vigentes desde el 13 de noviembre pasado, a un valor que asciende a $25 mil pesos. Si bien no hay una estadística de la cantidad de accidentes laborales dentro de la administración pública local, fuentes no oficiales aseguran que es muy elevada. El Gobierno no puede hacer la contratación en forma directa, es por ello que se abrió este proceso licitatorio. El último que figura en la página de la Contaduría de la Provincia se realizó en diciembre de 2004 y fue por dos años.