La plantilla de temporarios no baja y le queda la tarea a Valdés

Contratados y tercerizados representan un fuerte componente en el esquema de personal de la administración pública.

La plantilla estatal superaría los 80 mil agentes en la provincia de Corrientes, los datos no son concluyentes pues el propio Gobierno declara distintas cifras según la ocasión. Por ejemplo, en el anuncio del cronograma salarial habla de 75 mil personas, lo que se supone incluye a los jubilados y pensionados, de tal modo que este número no encuadra con el Presupuesto. De acuerdo a una de las fuentes de información cotejadas, los trabajadores provinciales llegan a 63.841, un 26,4% de ellos es empleado temporario, contratado (becarios, residentes, etc). El Presupuesto 2018, recientemente enviado por el Ejecutivo provincial, reconoce que la planta de personal permanente es de 50.521 y la de precarizados es de 13.320. La tasa de crecimiento del empleo público en los últimos años se ubicó por encima del crecimiento del empleo privado, y a la vez el porcentaje de aquel cuadruplicó al porcentaje de crecimiento poblacional. En la provincia de Corrientes, sumando los empleados del Gobierno provincial, de los municipios y de organismos dependientes del Gobierno nacional, se superan los 100.000 trabajadores cuyos ingresos dependen del Estado. En el año 2003, la cantidad de trabajadores del Estado provincial era de 46.214, contra los 63.841 actuales. La misma tendencia habrían registrado los organismos nacionales con asiento en la provincia así como los municipios. Sin embargo, el número más alto se registró en 2012, con una cifra que ascendió a 71.617, con cifras similares que se iniciaron con la segunda gestión del actual gobernador Ricardo Colombi, desde el 2009 hasta la actualidad (ver gráfico). Las dos reparticiones que más crecieron en la última década es el Poder Judicial y el Poder Legislativo, este último cuadriplicó la planta de trabajadores temporales. En los últimos 15 años, el Poder Legislativo de Corrientes expandió su plantilla de personal un 424%. Según los datos oficiales, en julio de 2001 la Legislatura tenía apenas 641 empleados, mientras que el Presupuesto provincial 2017 consigna que la cantidad de empleados trepa a 2.718. De ese total, 661 revisten como planta permanente y 2.057 están en el segmento de temporarios. Los legislativos han tenido un crecimiento ascendente desde 2005, cuando se registraban 1.110 empleados. En la actualidad superan los 2.718, donde más de 2.057 son temporarios, es decir que el 75% es precarizado. Mientras que el Poder Judicial en 2005 tenía 1.757 empleados y en la actualidad suman unos 3.104, unos 40 de ellos son contratados. En los últimos años, el Gobierno provincial ha elegido la vía temporal mediante contratos o interinatos para incorporar personal, en particular para reforzar la atención en servicios esenciales. El empleado de planta es aquel que goza de aportes, antigüedad, título universitario y un sueldo desde 15 mil a 40 mil pesos, dependiendo del área o jerarquía. Luego está el “ñoqui”, que no presta servicios en el Palacio legislativo, pero tiene otras obligaciones partidarias o políticas, en esa categoría se inscriben los contratados. En ese caso los sueldos varían, desde 7 mil pesos hasta 40 mil, dependiendo de la cuña política, el partido, la profesión y hasta del apellido. Todos con aportes jubilatorios y obra social. En la evolución del empleo público provincial, el flujo de trabajadores temporarios experimentó una caída en 2009, frontera tras la cual rebrotó hasta 2011, cuando se topó con una meseta obligada por el estrés de las cuentas provinciales. Buena parte de esas oscilaciones están ligadas a los cambios de gobierno, aun cuando la gestión sea siempre de Encuentro por Corrientes. Cosa que no ha ocurrido en esta provincia donde hace más de quince años sigue gobernando el mismo sello político. Gustavo Valdés asumirá el próximo 10 de diciembre y quizás busque corregir esta asimetría que existe durante años en la provincia más pobre del NEA. s