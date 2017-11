Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126774

Juega de local a las 17

Contra Instituto, Boca Unidos tratará de cortar la sequía

Con tres cambios en su formación, el aurirrojo busca su primer triunfo.

Boca Unidos buscará su primera victoria en el campeonato ante Instituto por la 10ª fecha de la B Nacional. El partido se jugará desde las 17 en el estadio “Leoncio Benítez” y tendrá el arbitraje de Diego Ceballos. De cara a este partido, el entrenador Víctor Genes no tiene lesionados ni suspendidos, el Aurirrojo viene de caer el pasado fin de semana ante Almagro por 2 a 1, mientras que Instituto igualó de local con Atlético Rafaela sin abrir el marcador. Serán tres los cambios confirmados por el técnico paraguayo para enfrentar a la Gloria: Rolando Ricardone por Fabio Godoy en el lateral derecho, Germán Rodríguez Rojas por Diego Sánchez Paredes y Diego Sosa en reemplazo de Ramiro Maldonado, estos dos últimos en la línea del mediocampo. El equipo “aurirrojo” trabajó por última vez ayer a la tarde y luego quedó concentrado. En Instituto, para armar el equipo Darío Franco sólo tuvo una duda en la semana, que fue quién ocuparía el lateral izquierdo. Y es que Claudio Roldán sufrió un fuerte golpe en el partido con Rafaela y no entrenó con normalidad. De todas formas, el jugador está recuperado y se estima que será titular ante los correntinos y que Franco repetirá la formación que empató con la Crema. Las urgencias están del lado del bando correntino, que hasta aquí es el único equipo de la categoría que no ha ganado y cada vez se hunde un poco más en el promedio del descenso. Por eso de local tratará de hacerse fuerte para intentar cortar la mala racha y conseguir ese primer triunfo revitalizante.s